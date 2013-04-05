شایعه سازان برای ملوان و ذوب آهن را شناسایی کردیم

اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: صدور احکام جدید در خصوص تعلیق فعالیت‌های دو باشگاه ملوان و ذوب آهن به دلیل بدهکاری مالی، در سال جدید فقط شایعه است چون کمیته انضباطی احکامی را در خصوص باشگاه های بدهکار حدود 40 روز پیش صادر کرد که باشگاه های ذوب آهن و ملوان نیز از آن احکام تبعیت می کنند و رای جدیدی در این خصوص صادر نشده است.

وی در همین خصوص افزود: ما افرادی را که در آستانه بازیهای حساس این دوتیم اقدام به انتشار چنین شایعاتی می کنند را شناسایی کرده ایم و به موقع با آنها برخورد خواهیم کرد. ضمن اینکه باشگاه نیز باید مراقب باشند تا بدهی های خود را زیر نظر سازمان لیگ و به طور مستقیم به طلب کارها بپردازند تا با این کار مانع از ان شوند که واسطه ها و دلال هایی که خود را به دروغ نماینده طلبکارها معرفی می کنند به اهداف خود برسند.

رئیس کمیته انضباطی تاکید کرد: برای کارشناسانی مانند نصیر زاده که بدون مطالعه و اطلاعات کافی در خصوص این مسئله اظهار نظر می کنند فقط می توانم اظهار تاسف کنم، ضمن اینکه از مدیران ارزشمند دو باشگاه ملوان و ذوب آهن نیز انتظار داریم تا با بررسی تاریخ احکامی که کمیته انضباطی در خصوص باشگاه های بدهکار صادر کرده به اظهار نظر بپردازند.