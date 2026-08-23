توقیف ۸۲ خودرو ضایعاتی غیرمجاز در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، پطرس ترابی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تفکیک پسماند خشک از مبدأ و ساماندهی خودروهای فعال در حوزه جمع‌آوری و حمل ضایعات، طی پنج ماهه نخست سال جاری، ۸۲ دستگاه خودروی ضایعاتی با پیگیری واحد حقوقی سازمان مدیریت پسماند و به دستور مقام قضایی توقیف شد.

ترابی افزود: این اقدام با استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند و با هدف جلوگیری از فعالیت خودروهای فاقد ساماندهی، افزایش نظارت بر فرآیند جمع‌آوری پسماند خشک و هدایت این خودروها به چرخه رسمی طرح تفکیک پسماند خشک از مبدأ انجام شده است.

وی ادامه داد: از زمان آغاز طرح تپش (تفکیک پسماند خشک از مبدأ) در شهر بندرعباس، ساماندهی خودروهای حمل‌کننده بار ضایعات و قرار دادن آن‌ها تحت پوشش این طرح، به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در دستور کار قرار گرفته است.

ترابی اضافه کرد: ساماندهی ناوگان جمع‌آوری پسماند خشک، علاوه بر افزایش بهره‌وری طرح تفکیک پسماند از مبدأ، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی، ارتقای سلامت شهری و مدیریت اصولی پسماندهای خشک دارد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان و فعالان حوزه بازیافت، خاطرنشان کرد: خودروهای تحت پوشش طرح تپش با برچسب و نشان مشخص در سطح شهر فعالیت می‌کنند و شهروندان می‌توانند این خودروها را از سایر خودروهای جمع‌آوری ضایعات شناسایی کنند.