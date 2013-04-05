به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوي در رابطه با جزئیات حادثه جده اظهار داشت: در اين سالن اعضاي كاروان شماره 2842 تهران حضور داشتند و متاسفانه دو تن از هموطنان بنام خانم ها پري ارفع و زهرا آتش زاي بر اثر برخورد با اين تانكر در دم كشته شدند و خانم طاهره شادكام و آقاي هادي رئيسي دچار مصدوميت شدند كه بنا به گفته پزشكان ، مجروحين حادثه از خطر جدي نجات يافته و در حال مداوا هستند.
قشقاوي افزود: بعد از اين واقعه مديركل حج و زيارت عربستان سعودي و سركنسول جمهوري اسلامي ايران در جده موضوع را مورد پيگيري قرار دادند. طرف سعودي ضمن ابراز تاسف و عذرخواهي قول داده است كه پس از بررسي دقیق و کارشناسانه حادثه فوق، نتایج آنرا به اطلاع طرف ايراني برساند.
معاون کنسولی وزارت امورخارجه با اشاره به رسالت دستگاه دیپلماسی در دفاع از حقوق اتباع ايراني در خارج از کشور و پيگيري مجدانه موضوع حادثه فوق برای زوار ایرانی تاکید نمود: دولت عربستان مسئول حفظ جان حجاج و عمره گذاران مي باشد.
قشقاوي در پاسخ به سئوالی پيرامون حادثه تصادف ديپلمات سعودي در تهران گفت: این حادثه که به دلیل سرعت غیر مجاز و رانندگی در حالت عدم تعادل و تخلف ازقانون اتفاق افتاد توسط وزارت امور خارجه بصورت بسیار جدی در دست پیگیری میباشد و نتایج به اطلاع خانواده آسیب دیده و افکار عمومی خواهد رسید.
وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه هر گونه تخلف از قانون توسط دیپلمات های مقیم را با جدیت مورد پیگیری قرار می دهد.
توضيحات معاون کنسولی وزارت خارجه در خصوص كشته شدن دو بانوي زائر ايراني در فرودگاه جده
معاون كنسولي ، امور مجلس و ايرانيان خارج از كشور وزارت امور خارجه در خصوص كشته شدن دو بانوي زائر ايراني در فرودگاه جده گفت: متاسفانه این حادثه بر اثر ورود تانکر خدمات آب به سالن ترانزیت در ساعت 15.30 عصر روز گذشته اتفاق افتاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوي در رابطه با جزئیات حادثه جده اظهار داشت: در اين سالن اعضاي كاروان شماره 2842 تهران حضور داشتند و متاسفانه دو تن از هموطنان بنام خانم ها پري ارفع و زهرا آتش زاي بر اثر برخورد با اين تانكر در دم كشته شدند و خانم طاهره شادكام و آقاي هادي رئيسي دچار مصدوميت شدند كه بنا به گفته پزشكان ، مجروحين حادثه از خطر جدي نجات يافته و در حال مداوا هستند.
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