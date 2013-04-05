توضيحات معاون کنسولی وزارت خارجه در خصوص كشته شدن دو بانوي زائر ايراني در فرودگاه جده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوي در رابطه با جزئیات حادثه جده اظهار داشت: در اين سالن اعضاي كاروان شماره 2842 تهران حضور داشتند و متاسفانه دو تن از هموطنان بنام خانم ها پري ارفع و زهرا آتش زاي بر اثر برخورد با اين تانكر در دم كشته شدند و خانم طاهره شادكام و آقاي هادي رئيسي دچار مصدوميت شدند كه بنا به گفته پزشكان ، مجروحين حادثه از خطر جدي نجات يافته و در حال مداوا هستند.



قشقاوي افزود: بعد از اين واقعه مديركل حج و زيارت عربستان سعودي و سركنسول جمهوري اسلامي ايران در جده موضوع را مورد پيگيري قرار دادند. طرف سعودي ضمن ابراز تاسف و عذرخواهي قول داده است كه پس از بررسي دقیق و کارشناسانه حادثه فوق، نتایج آنرا به اطلاع طرف ايراني برساند.



معاون کنسولی وزارت امورخارجه با اشاره به رسالت دستگاه دیپلماسی در دفاع از حقوق اتباع ايراني در خارج از کشور و پيگيري مجدانه موضوع حادثه فوق برای زوار ایرانی تاکید نمود: دولت عربستان مسئول حفظ جان حجاج و عمره گذاران مي باشد.



قشقاوي در پاسخ به سئوالی پيرامون حادثه تصادف ديپلمات سعودي در تهران گفت: این حادثه که به دلیل سرعت غیر مجاز و رانندگی در حالت عدم تعادل و تخلف ازقانون اتفاق افتاد توسط وزارت امور خارجه بصورت بسیار جدی در دست پیگیری می‌‌باشد و نتایج به اطلاع خانواده آسیب دیده و افکار عمومی خواهد رسید.



وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه هر گونه تخلف از قانون توسط دیپلمات های مقیم را با جدیت مورد پیگیری قرار می دهد.