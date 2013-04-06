به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در سال 92 روز یکشنبه در حالی برگزار می شود که بررسی طرح یک فوریتی اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری بخشی از تصدی های دولت به شهرداری ها ، بررسی لایحه اصلاح قانون کار و بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز جهت پاسخگویی به سئوالات یازده نفر از نمایندگان در جلسه این کمیسیون شکت خواهد کرد.

الله وردی، دهقانی، سید رمضان شجاعی کیاسری ، علی کائیدی ، محمد علی مددی ، سید عنایت الله هاشمی ، محمد اسماعیل سعیدی ، اسکو و آذرشهر، کمال علیپور نماینده ، نادر قاضی پور ، سید حسین نقوی حسینی، ایرج ندیمی ، حامد قادرمرزی نمایندگان سوال کننده از وزیر صنعت و معدن هستند.

در جلسه این هفته کمیسیون صنعت و معدن همچنین قرار است اعضای هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودرو سازی و شرکت های خود رو ساز نیز مشخص شوند.