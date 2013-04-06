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۱۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

دستور کار کمیسیون صنعت و معدن:

حضور غضنفری درکمیسیون صنعت و معدن/ انتخابات هیات تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودرو ساز

حضور غضنفری درکمیسیون صنعت و معدن/ انتخابات هیات تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودرو ساز

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در سال 92 در حالی برگزار می شود که وزیر صنعت و معدن برای پاسخگویی به سوال یازده نماینده در جلسه این کمیسیون شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در سال 92 روز یکشنبه در حالی برگزار می شود که بررسی طرح یک فوریتی اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری بخشی از تصدی های دولت به شهرداری ها ، بررسی لایحه اصلاح قانون کار و بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز جهت پاسخگویی به سئوالات یازده نفر از نمایندگان در جلسه این کمیسیون شکت خواهد کرد.

 الله وردی، دهقانی، سید رمضان شجاعی کیاسری ، علی کائیدی ، محمد علی مددی ، سید عنایت الله هاشمی ، محمد اسماعیل سعیدی ، اسکو و آذرشهر، کمال علیپور نماینده ، نادر قاضی پور ، سید حسین نقوی حسینی، ایرج ندیمی ، حامد قادرمرزی نمایندگان سوال کننده از وزیر صنعت و معدن هستند.

در جلسه این هفته کمیسیون صنعت و معدن همچنین قرار است اعضای هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از  عملکرد صنایع خودرو سازی و شرکت های خود رو ساز نیز مشخص شوند.

کد مطلب 2026585

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