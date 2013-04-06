توطئه ها علیه سوریه راه به جایی نمی برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی لبنان ضمن انتقاد از مواضع ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان وی را همپیمان جبهه النصره دانست.

وی بیان کرد: جنبلاط حق ندارد درباره آزادی در سوریه حرف بزند.

وهاب درباره ایجاد هرج و مرج در سوریه افزود: کسانی که به سرنگونی نظام سوریه دلخوش کرده اند در توهم به سر می برند زیرا این اتفاق رخ نخواهد داد و محور مقاومت اجازه آن را نمی دهد.

رئیس حزب توحید عربی لبنان بیان کرد: هدف از بین بردن جایگاه سوریه به عنوان حامی مقاومت در عراق، فلسطین و لبنان است و بحث شخص یا نظام نیست.

وی افزود: موضع روسیه و ایران در قبال سوریه ثابت است و آمریکایی ها به خوبی از این موضع آگاه هستند.آمریکا و اتحادیه اروپا آماده ماجراجویی علیه سوریه نیستند.

وهاب ضمن تاکید بر ضرورت انجام گفتگو برای جلوگیری از خونریزی های بیشتر در سوریه از نابودی توطئه ها علیه دمشق خبر داد.