تسریع در روند اتمام پروژه های عمرانی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قادری در بازدید از طرح های عمرانی در دست اقدام شهرستان های قروه و دهگلان اظهار داشت: اقدامات ارزنده دولت عدالت محور در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی روند توسعه و شکوفایی استان را شتاب بخشیده است.

وی افزود: توسعه راه ها و محورهای مواصلاتی یکی از اقدامات بی نظیر برای تحقق اهداف توسعه پایدار استان است که خوشبختانه در چند سال اخیر طرح های زیر بنایی فراوانی در رابطه آغاز شده است.

سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار کردستان در بازدید از اجرای محور ارتباطی چهار خطه داشبلاغ به قروه، ادامه داد: این قطعه به طول 31 کیلومتر با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد در قالب اجرای محور ارتباطی همدان به سنندج به طول 127 کیلومتر در دست اقدام است.

قادری از پیمانکاران طرح های عمرانی در سطح استان خواست تا طرح های عمرانی خود را بر طبق برنامه زمان بندی شده تکمیل و به اتمام برسانند.

وی همچنین در بازدید از طرح هزار و 500 واحدی مسکن مهر قروه، یادآور شد: طرح مسکن مهر از اقدامات ماندگار و عظیم دولت در بخش تامین مسکن برای اقشار ضعیف جامعه است و در صورت تحقق اهداف مورد نظر این طرح تحول عظیمی در خانه دار شدن افراد نیازمند به وقوع می پیوندد.

سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار کردستان با تاکید بر رفع موانع و مشکلات موجود در طرح های مسکن مهر خواستار همکاری و تلاش بیشتر کلیه دستگاه های اجرایی به خصوص دستگاه های خدمات رسان استان برای تامین زیرساخت های و اتمام به موقع این طرح ها شد.

در ادامه این بازدیدها قادری در بازدید از ساختمان در دست احداث بیمارستان دهگلان بیان کرد: با توجه به نیاز مبرم بیماران شهرستان دهگلان به بیمارستان و مراکز درمانی تکمیل و بهره برداری این طرح در اولویت طرح های عمرانی بخش بهداشت و درمان شهرستان دهگلان قرار دارد.

وی در پایان با بازدید از مراکز تفریحی و خدماتی شهرداری های قروه و دهگلان بر لزوم تلاش مضاعف شهرداری ها برای افزایش سرانه فضاهای سبز و مراکز تفریحی و خدماتی در شهرهای استان و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام از محل منابع درآمدی جدید تاکید کرد.