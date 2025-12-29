به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی ظهر دوشنبه در جلسهای که با هدف بررسی و رفع مشکلات تملک و اجاره زمین سایتهای شهری اپراتورهای تلفن همراه و همچنین تکمیل پوشش ارتباطی و زیرساختهای فیبر نوری برگزار شد، اظهار کرد: امروزه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار آب، برق و گاز، از ارکان اصلی توسعه و رفاه اجتماعی محسوب میشوند و بدون تقویت این زیرساختها، تحقق توسعه پایدار امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به دستور اکید استاندار کردستان برای تسریع در روند تکمیل پروژههای ارتباطی افزود: تجربه نشان داده است که تصمیمگیری و نهاییسازی مسائل در همان مقطع بررسی، بسیار مؤثرتر از تعویق و فرسایش اداری است و میتواند از کاهش تعهد دستگاهها نسبت به اجرای مصوبات جلوگیری کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، نبود درآمدهای پایدار را یکی از چالشهای جدی مدیریت شهری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از شهرداریها و دستگاههای خدماترسان به منابع محدود دولتی وابستهاند و استفاده خلاقانه و چندمنظوره از ظرفیتهای زیرساختی موجود، میتواند به ایجاد منابع درآمدی پایدار کمک کند.
حبیبی با تأکید بر لزوم بهرهگیری بهینه از فضاهای شهری تصریح کرد: استقرار دکلها و تجهیزات ارتباطی در فضاهایی مانند مخازن آب، تأسیسات شهری، فضاهای بزرگمقیاس و برخی کاربریهای عمومی، علاوه بر کاهش آسیب به سیمای شهری، زمینه بهرهبرداری مشترک و افزایش بهرهوری زیرساختها را فراهم میکند.
وی همچنین بر توسعه مدلهای اشتراک زیرساخت میان اپراتورها تأکید کرد و افزود: با افزایش ارتفاع و انجام اصلاحات فنی دکلها، امکان استفاده همزمان چند اپراتور فراهم میشود که این اقدام از گسترش بیرویه دکلها و ایجاد ناهنجاریهای بصری در سطح شهر جلوگیری خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، انعقاد قراردادهای چندساله متناسب با نرخ تورم رسمی را از دیگر الزامات مدیریت زیرساختهای ارتباطی برشمرد و خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند تعامل و همکاری مستمر میان شهرداریها، دستگاههای خدماترسان، اپراتورها و سایر نهادهای ذیربط است.
نظر شما