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۲۳ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۰۲

حضور 400 امدادگر زن در بوشهر/ اقدام داوطلبانه زنان داوطلب هلال احمر

حضور 400 امدادگر زن در بوشهر/ اقدام داوطلبانه زنان داوطلب هلال احمر

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از حضور 400 نفر از اعضای تیمهای توانا در مناطق زلزله زده بوشهر خبر داد.

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور 400 نفر از اعضای تیم های توانا در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: همچنین 200 داوطلب مرد هم برای توزیع وسایل و مواد غذایی مورد نیاز به زلزله زدگان در مناطق مختلف بوشهر حاضر شدند.

وی افزود: همچنین تا امروز بیش از 3 هزار ست بهداشتی میان زنان زلزله زده توسط داوطلبان هلال احمر توزیع شده است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از اقدام داوطلبانه گروههای داوطلب هلال احمر خبر داد و گفت: این افراد اعلام کرده اند از آنجاییکه بیشتر زنان زلزله زده از ناحیه لگن و کمر دچار آسیب شده اند به صورت داوطلبانه از آنها نگهداری می کنند.

 

کد مطلب 2031129

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