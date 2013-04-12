حضور 400 امدادگر زن در بوشهر/ اقدام داوطلبانه زنان داوطلب هلال احمر

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور 400 نفر از اعضای تیم های توانا در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: همچنین 200 داوطلب مرد هم برای توزیع وسایل و مواد غذایی مورد نیاز به زلزله زدگان در مناطق مختلف بوشهر حاضر شدند.

وی افزود: همچنین تا امروز بیش از 3 هزار ست بهداشتی میان زنان زلزله زده توسط داوطلبان هلال احمر توزیع شده است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر از اقدام داوطلبانه گروههای داوطلب هلال احمر خبر داد و گفت: این افراد اعلام کرده اند از آنجاییکه بیشتر زنان زلزله زده از ناحیه لگن و کمر دچار آسیب شده اند به صورت داوطلبانه از آنها نگهداری می کنند.