سردار جوانی: انتخابات صحنه کارزار برای دشمنان نظام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز ، سردار دکتر یدالله جوانی مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در نشست سیاسی و تحلیلی کارکنان سپاه شهدا اظهار داشت: آمریکا در سه جنگ قبلی خود علیه جمهوری اسلامی ایران با شکست مواجه شده است و در چهارمین جنگ سعی دارد با ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و فشارهای اقتصادی از طریق تحریم و مطرح کردن بحث مذاکره با ایران به صورت دو جانبه، پیروز این میدان باشد.



وی گفت: جنگ اول آمریکا علیه ایران جنگ نظامی بود که با حمایت کامل از رژیم بعثی عراق به انواع مختلف سعی در سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران داشت که با رشادت ها و دلاوری های جوانان این مرزوبوم نتوانست به هدف خود برسد و حتی یک وجب از خاک این کشور را هم نتوانست از آن جدا کند.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: درجنگ دوم که به جنگ نرم معروف است آمریکائی ها و دولتمردان آن سعی کردند با هدف قرار دادن ایمان و باورهای اسلامی ملت شریف ایران و جوانان آن به پیروزی برسند که نمونه بارز آن فتنه سال 88 بود که با موقعیت شناسی بی نظیر رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و ایستادگی در برابر عوامل فتنه باز هم منجر به شکست آمریکا و گروهی از مردم فریب خورده و خود باخته ای شد که در برابر وعده های پوچ و بی اساس آمریکائی ها دچار کج اندیشی شده بودند.



سردار جوانی با بیان گوشه ای از فتنه انگیزی های مختلف آمریکا در طی سه دهه گذشته علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا در جنگ سوم و طراحی شده خود با ترور دانشمندان کشورمان سعی داشت موتور حرکت با شتاب پیشرفت علمی کشورمان را خاموش کند.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به آمارهای موجود در سازمان های علمی و معتبر بین المللی تصریح کرد: آنچه که آمارهای مجامع علمی و معتبر بین المللی نشان می دهد حاکی از رشد فزاینده و باور نکردنی علمی ایران در سال های اخیر است که باور آن برای خیلی ها سخت و بس دشوار است. جایگاه کنونی علمی ایران در منطقه و جهان نشان از شکست دیگر آمریکا در این جنگ است.



وی با تجلیل از ایستادگی ملت غیور ایران در طی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در برابر زورگوئی های آمریکا و هم پیمانان او در جهان، گفت: طبق پیش بینی مجامع معتبر و بین المللی علمی، ایران تا 6 سال آینده به عنوان چهارمین کشور تولید کننده علم در جهان خواهد بود و همین امر کافی است تا آمریکائی ها به اندازه ای نگران و هراسان باشند که بخواهند با انواع فتنه ها و نقشه ها ایران را از رسیدن به این جایگاه بازدارند.

سردار جوانی ادامه داد: ما نیز با پیروی مطلق از ولایت و با هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و همبستگی کامل به سرمنزل مقصود خواهیم رسد.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه دستور طراحی سند چشم انداز 20 ساله نظام توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نگرانی استعمارگران را در قبال ایران و پیشرفت های بی نظیر آن بیشتر کرده است گفت: آمریکا سعی دارد با ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور و مطرح کردن بحث مذاکره با ایران به اهداف خود برسد ولی باید با نگاهی عمیق و مدبرانه دید که آیا این بحث مذاکره، تامین کننده هدف کدام یک از طرفین است؟ آنچه که مشخص است آنها بیش از ما به این مذاکرات و نتایج آن نیاز دارند و هیچ نفعی در این مذاکرات برای ما وجود ندارد و رابطه آمریکا با ما به گفته بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) رابطه ظالم با مظلوم است و تا آمریکا به عنوان شیطان بزرگ آدم نشود، سازش نخواهیم کرد.



جوانی تصریح کرد: ملت و کشور ایران به برکت خون شهدا و مجاهدت های جوانان خود در عرصه های مختلف، به یک رقیب راهبردی برای آمریکا در سطح جهان تبدیل شده است و با دارا بودن پتانسیل های زیادی در حوزه های مختلف، از سطح بازدارندگی بسیار بالائی در سطح جهان برخوردار است.



وی ارتقا سطح بینش و بصیرت را از مهم ترین اولویت ها دانست و اظهار داشت: ما با افزایش شناخت و بصیرت خود از موقعیت های گوناگون و مدنظر قرار دادن اولویت ها سیر صعودی خود در پیشرفت علمی را با شتاب هرچه بیشتر ادامه خواهیم دهیم.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: بسیاری از حرکت های با بصیرت ملت ایران ، مهم و سرنوشت ساز خواهد بود و همانگونه که از دل 8 سال دفاع مقدس یک اقتدار نظامی بدست آمد، از دل این جنگ اقتصادی نیز یک اقتصاد شکوفا و پررونق را بدست خواهیم آورد چرا که اقتصاد ایران به لحاظ خودکفا بودن از نظر منابع انرژی قابل فروپاشی نیست و نخواهد بود.



سردار جوانی به تلاش دشمنان در بی ثبات سازی کشور اشاره کرد و گفت: انتخابات فرصتی برای ملت ایران است تا با انتخاب بهترین گزینه در سرنوشت کشور سهیم باشد اما اکنون این انتخابات صحنه کارزار برای دشمنان نظام شده و دشمنان با متمرکز نمودن تمام توآن خود سعی دارند انتخابات سال 92 را به چالش برای نظام تبدیل کنند لذا ملت ایران با بصیرت و آگاهی و با حضور فعال در انتخابات بار دیگر حماسه آفرینی خواهند نمود.



مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای کربلا را بزرگترین حماسه سازان تاریخ دانست و افزود: حماسه سیاسی مقدمه و زمینه ساز حماسه اقتصادی است و ملت ایران باید با الگو و سرمشق قرار دادن حماسه کربلا، آگاهانه در صحنه های سیاسی و اقتصادی حاضر می شوند و حماسه ای به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب خلق خواهند نمود.



وی با بیان دشمنی های آمریکا با ملت ایران گفت؛ آمریکای سلطه گر ملت ایران را مانع سلطه گری و زیاده خواهی های خود در منطقه می داند و این علت دشمنی آمریکا با ملت ایران است.



سردار جوانی ادامه داد: قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بدون داشتن سلاح هسته ای نمونه بارز تبدیل استقلال و تبدیل تحریم به فرصت است که خود حماسه آفرینی در سطح بین الملل است.



در پایان این نشست سردار جوانی به سوالات مختلف مطرح شده از سوی حاضرین در خصوص مسایل روز کشور را پاسخ داد.