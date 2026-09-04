مس سونگون به سختی از پس شهرداری ساوه برآمد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های مس سونگون ورزقان و شهرداری ساوه از هفته سوم لیگ برتر فوتسال عصر جمعه سیزدهم شهریور ماه از ساعت ۱۷ با حضور پرشور تماشاگران در سالن ورزشی پورشریفی تبریز برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار شاهد یک بازی سرعتی و خلق چندین موقعیت از سوی بازیکنان مس سونگون بودیم که نهایتا این نیمه با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم شاگردان فخیم یکی پس از دیگری دروازه تیم شهرداری ساوه را به لرزه درآورند تا اینکه دقیقه ۲۷ بازی بازیکنان تیم مهمان تن به خطا داده و مهدی جاوید از روی نقطه پنالتی گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در ادامه بازی دقیقه ۳۰ بازی محمدرضا محبی امیر گل تساوی بازی را بدست آورد.

دقیقه ۳۶ بازی ابوالفضل پرویزی گل دوم مس سونگون را بدست آورد تا نتیجه بازی ۲ بر یک به سود تیم میزبان باشد.

قضاوت این بازی را سید سجاد فتحی، بهنام اختیاری، سید محمدرضا سیدپور، مرتضی شریف لو، سعید دیندار و ولی صفارها به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی علیرضا صمیمی از مس سونگون و محمدهادی منجمی و سرپرست تیم شهرداری ساوه کارت زرد دریافت کردند.

گفتنی است، قبل شروع بازی بمناسبت دهم شهریور سالروز تشکیل نیروی پدافند هوایی ارتش، بازیکنان ۲ تیم مس سونگون ورزقان و شهرداری ساوه با در دست داشتن عکس شهدای پدافند هوایی تبریز برای روح پاک این شهدا فاتحه ای قرائت کردند.

همچنین بین نیمه توسط جابر اسدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز و محمدرضا کافی با اهدا لوح و تندیس از محمدرضا کریم پور رئیس بازرسی پدافند هوایی ارتش شمال غرب و محمود خوراکچی مربی تیم ملی فوتسال تجلیل بعمل آمد.

تیم مس سونگون ورزقان با این برد ۹ امتیازی شده و در صدر جدول لیگ برتر فوتسال قرار گرفت.