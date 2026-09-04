  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

توهمات جدید شاگرد ترامپ: شریان‌های مالی ایران را قطع کردیم!

توهمات جدید شاگرد ترامپ: شریان‌های مالی ایران را قطع کردیم!

وزیر خزانه‌داری آمریکا در جدیدترین توهمات خود ضمن پیش‌بینی کاهش قیمت نفت تا ۴۰ دلار مدعی شد که با تحریم‌های جدید، شریان‌های مالی حیاتی ایران در ترکیه را قطع کرده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که واشنگتن یک بانک دیگر مرتبط با ایران را تحریم کرده و ممکن است هفته آینده نیز بانک دیگری را تحریم کند.

وی در این رابطه مدعی شد که آمریکا در اجرای عملیات «منزوی‌سازی اقتصادی» جدی است و امیدوار است که مجبور نشود تحریم‌های بیشتری علیه بانک‌های دیگر اعمال کند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که عدم اعمال تحریم علیه بانک‌های بیشتر، به میزان سرعت توقف حمایت‌ها از ایران بستگی دارد.

بسنت در ادامه توهم فروشی های ترامپ مدعی شد که با افزایش عرضه در بازار جهانی، قیمت نفت خام ممکن است به محدوده ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که آمریکا با اعمال تحریم علیه بانک «گلدن گلوبال»، شریان‌های حیاتی مالی ایران در ترکیه را قطع کرده است.

کد مطلب 6937309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • DE ۰۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      0 0
      پاسخ
      لطفا منابع نفتی امریکا رو تو منطقه بزنید ویران بفرمائید تا رزمندگان شجاع ایرانی یک شریانی بهشون نشون بدن که تو خواب هم ندیده باشن ، هیچ وقت یادشون نره ، ترکیب نابودی اهداف نظامی + نابودی اهداف نفتی چه شیرین میشه جوری که این خوک ها به غلط کردن بیفتن ! خروار خروار سویای قهوه ای بخورن! مبارزه با امریکا لازمش گل گرفتن دهن این خوک صفت اینه با مدیریت نوین بحران زدایی ، اول تمامی تحریم های داخل برداشته و تولید داخلی بدست مردم به شکل تعاونی ها فعال و راه اندازی بشه . تا تمام تحریم ها خنثی بشه!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها