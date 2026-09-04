  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

گیتی‌پسند همچنان در حسرت پیروزی

گیتی‌پسند همچنان در حسرت پیروزی

اصفهان -تیم فوتسال گیتی‌پسند در هفته سوم لیگ برتر در برابر فولاد زرند ایرانیان با نتیجه تساوی متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و فولاد زرند ایرانیان در چارچوب هفته سوم لیگ برتر، عصر جمعه ۱۳ شهریور در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند پس از ثبت ۲ تساوی در دیدارهای گذشته خود به دنبال دشت نخستین ۳ امتیاز بود و فولادزرند که در ۲ هفته نخست یک برد و یک تساوی به دست آورده بود، می‌خواست روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کند.

شاگردان محمد کشاورز در گیتی‌پسند ۲۰ دقیقه نخست را با برتری یک بر صفر به رختکن رفتند؛ در نیمه دوم فولادزرند توانست گل خورده را جبران کند و تلاش‌های نماینده اصفهان برای کسب برد فایده‌ای نداشت تا این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

گل:
محمدحسین درخشانی برای گیتی‌پسند - امیرحسین تقوی برای فولادزرند ایرانیانگ

کد مطلب 6937311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها