به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و فولاد زرند ایرانیان در چارچوب هفته سوم لیگ برتر، عصر جمعه ۱۳ شهریور در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند پس از ثبت ۲ تساوی در دیدارهای گذشته خود به دنبال دشت نخستین ۳ امتیاز بود و فولادزرند که در ۲ هفته نخست یک برد و یک تساوی به دست آورده بود، می‌خواست روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کند.

شاگردان محمد کشاورز در گیتی‌پسند ۲۰ دقیقه نخست را با برتری یک بر صفر به رختکن رفتند؛ در نیمه دوم فولادزرند توانست گل خورده را جبران کند و تلاش‌های نماینده اصفهان برای کسب برد فایده‌ای نداشت تا این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یابد.

گل:

محمدحسین درخشانی برای گیتی‌پسند - امیرحسین تقوی برای فولادزرند ایرانیانگ