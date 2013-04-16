پیشنهاد شورا برای انتقال اعتبارات مسکن ویژه به زلزله زدگان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران پیشنهاد کرد هزینه مسکن ویژه به زلزله زدگان بوشهر اختصاص یابد.

وی ادامه داد: اگر دولت برای رسیدگی به مناطق زلزله زده بوشهر به دلیل وسعت خرابی ها با کمبود اعتبار مواجه است پیشنهاد می دهیم کل اعتبارات مسکن ویژه را که برای شهر تهران پیش بینی شده به این منطقه اختصاص دهد. زیرا ما به دلیل آنکه این پروژه در بافت فرسوده انجام نشده است چندان ضرورتی به اجرای آن نمی بینیم.

ابتکار ادامه داد: دولت این اعتبارات را جابجا کند تا بتواند هر چه سریعتر به زلزله زدگان بوشهر یاری رساند.

مرتضی طلایی نیز پیشنهاد کرد: شورا با همکاری صدا و سیما موجی را برای حمایت از زلزله زدگان بوشهر به راه بیندازد تا حساسیت نسبت به این موضوع افزایش پیدا کند.

حبیب کاشانی عضو دیگر شورای شهر تهران ضمن انتقاد از پیشنهاد ابتکار گفت: بافتهای فرسوده در تهران وضعیت بسیار تاسف بارتری نسبت به بوشهر دارند همچنین تهران نیاز به انباشت مسکن دارد.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا نیز با بیان اینکه در تهران از هر 6 ساختمان یک مورد فرسوده است گفت: باید مسکن ویژه به سمت بافت های فرسوده هدایت شود.

رئیس شورای شهر نیز با بیان اینکه تعداد زیادی از مسکن ویژه پیش فروش شده گفت: مسکن ویژه برای کنترل قیمت های مسکن است نه برای خانه سازی اما این پیشنهاد به وزارت مسکن ارائه خواهد شد.

ابتکار در پاسخ به منتقدان گفت: مسکن ویژه به دلیل آنکه به بافت فرسوده توجه نکرده و مردم نیز استقبالی از آن نکردند پروژه موفقی نبوده و در قیمتها نیز اثری نگذاشته است به همین دلیل پیشنهاد دادم اعتبارات آن به بوشهر منتقل شود.