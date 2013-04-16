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۲۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۷:۲۴

اخبار زلزله سراوان؛

آسیب جزئی بناهای تاریخی سراوان

آسیب جزئی بناهای تاریخی سراوان

فرماندار سراوان از تخریب جزئی آثار تاریخی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدشریف خالقی گفت: آثار تاریخی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان در پی وقع زلزله 7.7 ریشتری که چند ساعت پیش این شهر را لرزاند، خسارت چشم گیری نداشتند.

وی گفت: امیدوارم که این خسارات بیشتر نباشد با این حال باید میزان خسارات وارد شده مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.

قدیمی‌ترین مسجد مکران تحت عنوان مسجد جامع دزک با قدمت بیش از ۱۰۰۰ سال در شهر سراوان ساخته شده است. سراوان دارای آثار تاریخی بسیاری از جمله، پل ها، خانه ها و بناهای تاریخی از هزاره قبل از میلاد تا دوره فاجار است.

جزییات میزان تخریب بناهای تاریخی اعلام می شود.

کد مطلب 2033981

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