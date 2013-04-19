به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای تیم فوتبال زیر ۱۷ سال (نوجوانان) ایران در حالی در سال جدید تنها در کمپ تیمهای ملی برگزار میشود که شاگردان دوستیمهر در این مدت مقابل تیمهای لیگ برتری به میدان رفتند. این تیم که خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان ۲۰۱۳ - امارات آماده میکند، قرار است نخستین اردوی خارجی آمادهسازی خود در سال جدید را در کشور امارات برگزار کند، همچنین احتمال حضور این تیم در چندین تورنمنت بینالمللی وجود دارد که هنوز هیچ کدام آنها به صورت قطعی مشخص نشده است.
استفاده از زمان برای آمادهسازی به بهترین شکل
علی دوستیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت آمادهسازی تیم فوتبال زیر ۱۷ سال (نوجوانان) ایران، گفت: در ماههای گذشته اردوهای استعدادیابی خوبی را برگزار کردیم و تقریبا از آغاز امسال برنامههای جدیمان برای حضور در جام جهانی آغاز شد و سعی میکنیم از لحظه لحظه زمانی که تا آغاز آن رقابتها مانده است، به بهترین شکل برای آمادهسازی تیم استفاده کنیم.
جام جهانی، یک تورنمنت بینالمللی نیست!
وی افزود: جام جهانی، مسابقات آسیایی یا یک تورنمنت بینالمللی نیست بلکه همه تیمها در حالی به این رقابتها پای میگذارند که بازیکنانشان تجربه حضور در میادین و تورنمنتهای بزرگ را داشتهاند. ما زمانیکه به جام جهانی نیجریه رفتیم، در شرایطی گامبیا قهرمان آفریقا و هلند نایب قهرمان اروپا را بردیم و مقابل کلمبیا مساوی شدیم که پیش از حضور در آن جام، بالای 80-90 بازی تدارکاتی انجام داده بودیم.
دلیل موفقیت در جام جهانی نیجریه
سرمربی تیم فوتبال زیر ۱۷ سال (نوجوانان) ایران اضافه کرد: در آن روزها اردوهای بسیار خوبی را در روسیه، بلاروس، الجزایر، سنگال، قزاقستان و... برگزار کردیم و با تیمی آبدیده و باتجربه که بازیکنانش بالای ۵۰ بازی بین المللی داشتند، در جام جهانی شرکت کردیم، موضوعی که باعث موفقیت تیم ایران در آن مسابقات مهم جهانی شد.
بازیهای تدارکاتی حرف اول را برای موفقیت میزند
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: در جام جهانی ممکن است با تیمهای بزرگ جهان از جمله برزیل، اسپانیا، آلمان، آرژانتین و ... روبرو شویم و قطعا در مرحله مقدماتی با تیمهای مطرحی از اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی باید بازی کنیم. تیمهای پیشرفتهای که خود را به بهترین شکل برای حضور در جام جهانی آماده میکنند. بازیکنانشان در لیگهای معتبر جهان به میدان میروند و هرکدامشان تجربه حدود ۱۰۰ بازی بینالمللی را دارند. اگر قرار است همانند جام جهانی نیجریه در این مسابقات هم موفق شویم، بازیهای تدارکاتی حرف اول را میزند.
باید با تیمهای مطرح تنه به تنه شویم تا ترس بازیکنانمان بریزد
دوستیمهر اضافه کرد: ما حداقل باید در ۳۰ بازی خارجی به میدان برویم و در چندین تورنمنت در کشورهای اروپا، آفریقا و آمریکا به میدان برویم. بازیکنان ما باید با نفرات مطرح قارههای مختلف تنه به تنه شوند تا ترسشان بریزد. در غیر این صورت شانسمان در جام جهانی کمتر میشوند.
نباید زمان را از دست بدهیم
وی با تاکید بر اینکه تابع سیاستهای فدراسیون و برنامههای مدنظر مسئولان است، ادامه داد: ما برنامههایمان را ارائه کردهایم و امیدواریم همانند گذشته با تلاش مسئولان فدراسیون فوتبال، کمیته جوانان و حمایتهای پیشکسوتان، فوتبالدوستان و رسانهها خود را به بهترین شکل برای حضور در جام جهانی آماده کنیم و بار دیگر با پیروزیهای خود در آنجام مردم ایران را خوشحال کنیم. البته در این بین مسئولان فدراسیون فوتبال از جمله علی کفاشیان، مهدی محمد نبی، مهدی تاج، هادی آیتاللهی، میرشاد ماجدی و ... همه با دید مثبت به تیم نوجوانان نگاه میکنند و قول دادهاند با فراهم کردن اردوهای و بازیهای تدارکاتی مناسب، شرایط موفقیت تیم را در جام جهانی فراهم کند اما زمان را نباید از دست داد زیرا در جام جهانی کارمان بسیار سخت است
درخشش بازیکنان حاضر در جام جهانی در لیگ
سرمربی تیم فوتبال زیر ۱۷ سال (نوجوانان) ایران با اشاره به این موضوع که نفرات زیر ۲۲ سال ایران که در تورنمنت قطر قهرمان شدند، بیش از ۸۰ درصدشان بازیکنان تیم جام جهانی نیجریه بودند، اضافه کرد: آن تیم که قهرمان آسیا شد و در جام جهانی درخشید، در تورنمنت بزرگ خصوصا لوانوفسکی اوکراین نتایج بسیار ارزشمندی کسب کرد و مقابل تیمهای امید اروپا نتایج درخشانی را بهدست آورد. آن برنامهریزیها باعث شد بازیکنانی تربیت شوند که امروز هر کدام در تیمهای لیگ برتری تاثیرگذارند و در یکی دو سال آینده هم مانند تورنمنت قطر برای تیمهای امید و بزرگسالان ایران نفرات تاثیرگذاری خواهند بود.
بازیکنان جام جهانی نیجریه ستارههای تیمهای لیگ برتری
وی با نام بردن از نفراتی همچون کاوه رضایی، امید عالیشاه، مرتضی پورعلی گنجی، پیام صادقیان، میلاد غریبی و ... به عنوان بازیکنان مطرح آن تیم که امروز در لیگ و تیمهای ملی میدرخشند، یادآور شد: تمام این بازیکنان امروز بیش از ۱۰۰ بازی بینالمللی دارند و تجربه همین دیدارها باعث شده است در ابتدای دوران فوتبالی خود، ستاره تیمهای خود بشوند. بازیکنانی که در دیدارهای تدارکاتی در ورزشگاههای بزرگ آلمان، هلند و اوکراین که تماشاگران بسیاری در ورزشگاه حضور داشتند، مقابل تیمهای مطرح این کشورها درخشید.
مانند شمع روی نیمکت میسوزیم
دوستی مهر در مورد شکستهای سنگین تیم زیر ۱۷ سال مقابل تیمهای لیگ برتری و احتمال عادت کردن بازیکنان تیمش به باخت، اظهار کرد: اول باید از مربیان لیگ برتری که در این شرایط با پذیرش برگزاری دیدار تدارکاتی با ما به تیم زیر ۱۷ سال کمک میکنند تشکر کنیم. ما مربیان روی نیمکت مانند شمع میسوزیم و زیر فشار و استرس هستیم اما باید تیم خود را تحت هر شرایطی آماده کنیم.
نمیتوانم خودم و دیگران را گول بزنم
وی تصریح کرد: وقتی بازیکنی مانند امید عالیشاه که بیش از ۱۵۰ بازی بینالمللی دارد مقابل نفراتی مانند صادق محرمی قرار میگیرد، معلوم است بهتر عمل میکند. اما همین بازیها هم باعث میشود بازیکنان ما آبدیده و پخته شوند. من میتوانم تیم خود را برابر تیمهای نوجوانان لیگ برتری و استانی به میدان بفرستم و با گلهای بسیار پیروز شوم اما نمیتوانم خودم و دیگران را گول بزنم زیرا این بازیکنان نیاز دارند مقابل تیمهای قویتر قرار گیرند تا تجربه بیشتری پیدا کنند.
نگران باخت نیستم و ترس و وحشتی هم از این نتایج ندارم
سرمربی تیم فوتبال زیر ۱۷ سال (نوجوانان) ایران با بیان اینکه امروز مجبور هستیم فشارها را تحمل کنیم، ادامه داد: نگران باخت نیستم و ترس و وحشتی هم از این نتایج ندارم. آنهایی که میترسند تنها امروز را میبینند و به خاطر بردهای امروز همه کار میکنند اما من فردا را میبینم و سالهای آینده را و میدانم حتی اگر تیم مقابل این تیمها حتی بازنده باشند، میتواند خود را برای حضور بهتر در جام جهانی آماده کند.
آنقدر میبازیم تا راه بردن را بیاموزیم
وی با بیان این مثال که تیمش قبل از مسابقات قهرمانی آسیا در رده نوجوانان ۷ - ۸ گل از تیمهای لیگ برتری میخورد اما در مسابقات آسیایی استرالیا را با ۵ گل شکست داد، افزود: ما اینقدر میبازیم تا راه بردن را بیاموزیم و بار دیگر میگویم از باخت هیچ ترسی ندارم. تیم من امروز باید مقابل این تیمها بازی کند تا شرایط پیشرفتش فراهم شود. امیدوارم در کنار این بازیها بتوانیم در مسابقات خوب بینالمللی شرکت کنیم.
95 درصد از استخوانبدی تیم نوجوانان مشخص شده
دوستیمهر در خصوص اینکه تا چه میزان از استخوانبندی تیمش شناخت پیدا کرده است، گفت: من تا ۹۵ درصد از استخوانبندی تیمم مشخص شده البته ما مربیان سازنده و مطرحی در سراسر کشور و استعدادهایی داریم که قطعا سعی میکنیم از همه بازیکنان مستعد در مسابقات نهایی استفاده کنیم.
منتظر پاسخ مسئولان فدراسیون
وی در خصوص آخرین وضعیتش در تیم جوانان هم تاکید کرد: هفته پیش به همراه مهدی غفاری مسابقات جوانان را برای استعدادیابی زیر نظر گرفتیم. یک جلسه هم با مسئولان فدراسیون در این خصوص داشتیم اما تصمیم نهایی را در این مورد مسئولان میگیرند. در حال حاضر برنامههای تیم نوجوانان را پیش میبرم تا پاسخ نهایی مسئولان در این خصوص مطرح شود.
مهدویکیا مربی بزرگی خواهد شد
سرمربی تیم فوتبال زیر ۱۷ سال (نوجوانان) ایران در پایان با اشاره به اینکه با توجه به تجربیات ارزشمند بینالمللی و علاقمندی مهدویکیا به مربیگری، وی میتواند در آینده از مربیان موفق فوتبال ما خواهد بود به همین دلیل همچنان اصرار به حضور وی در جام جهانی نوجوانان داریم، گفت: پیش از این اعلام شده بود مهدویکیا همکاریاش را در تیم نوجوانان ، بعد از پایان لیگ امسال آغاز میکند. البته پس از اتفاقی که برای مادر مهدویکیا رخ داد و همچنین بازی مهم فینال جام حذفی که پرسپولیس باید با سپاهان بازی کند، همه این مسائل به بعد از پایان لیگ موکول شد.
