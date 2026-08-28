حجتالاسلام محمدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مؤسسه علمی و تربیتی آوای توحید با همکاری بیت علامه حسنزاده آملی، سپاه کربلا استان مازندران و فرمانداری ویژه آمل، نهمین دوره سلسله نشستهای معرفتی تربت پاک عارفان را همزمان با برنامه بزرگداشت این عالم و عارف فرزانه برگزار میکند.
وی افزود: این برنامه هشتم و نهم شهریورماه ۱۴۰۵ در روستای ایرا از توابع شهرستان آمل و در جوار مزار علامه حسنزاده آملی برگزار میشود و زمینه حضور علاقهمندان به معارف الهی از نقاط مختلف کشور در این محفل فراهم شده است.
مدیر مؤسسه علمی و تربیتی آوای توحید ادامه داد: در این دوره همچنین جمعی از مهمانان و علاقهمندان از چند کشور خارجی حضور خواهند داشت و در برنامههای پیشبینیشده با محوریت مباحث علمی، عرفانی و تربیتی شرکت میکنند.
حجت الاسلام حیدری با اشاره به تنوع برنامههای این همایش گفت: سخنرانی اساتید، نشستهای پرسش و پاسخ درباره موضوعات معرفتی و عرفانی و برگزاری حلقههای تربیتی با تمرکز بر تزکیه نفس و اخلاق از بخشهای اصلی این برنامه دو روزه است.
برنامهها بر محور معرفت و تربیت برگزار میشود
وی بیان کرد: در کنار بخشهای علمی و آموزشی، برنامههای مشاورهای فردی و گروهی با موضوع مسائل معنوی و خانوادگی نیز برگزار خواهد شد و شعرخوانی با مضامین عرفانی و مرتبط با اهلبیت(ع) از دیگر بخشهای این گردهمایی است.
مدیر مؤسسه علمی و تربیتی آوای توحید اضافه کرد: زیارت و حضور در مزار علامه حسنزاده آملی و ادای احترام به مقام این عالم ربانی نیز در برنامههای این دو روز پیشبینی شده است.
حجت الاسلام حیدری گفت: جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در این همایش به ارائه مباحث معرفتی خواهند پرداخت که آیات رمضانی، حسینی آملی و یزدانپناه، دکتر حسنزاده، فرزند علامه، دکتر همایون همتی و سردار موحد، فرمانده سپاه استان مازندران از جمله سخنرانان و مهمانان این برنامه هستند.
وی خاطرنشان کرد: این گردهمایی فرصتی برای حضور علاقهمندان در جوار مزار علامه حسنزاده آملی و بهرهمندی از مجموعهای از برنامههای علمی، عرفانی و تربیتی است که طی دو روز برگزار خواهد شد.
مدیر مؤسسه علمی و تربیتی آوای توحید با اشاره به نحوه حضور در این برنامه گفت: شرکت برای عموم علاقهمندان امکانپذیر است و پذیرش افراد با ثبتنام قبلی انجام میشود.
حیدری افزود: برای حضور مهمانانی که از نقاط مختلف کشور در این همایش شرکت میکنند، تمهیدات لازم در زمینه اسکان و پذیرایی نیز از سوی ستاد برگزاری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برنامههای این دوره در فضایی علمی، معرفتی و تربیتی و در جوار مزار علامه حسنزاده آملی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در بخشهای مختلف آن حضور پیدا کنند.
قم- مدیر مؤسسه علمی و تربیتی آوای توحید گفت: همایش بزرگداشت علامه حسنزاده آملی و نهمین دوره سلسله نشستهای معرفتی تربت پاک عارفان، هشتم و نهم شهریورماه برگزار میشود.
حجتالاسلام محمدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مؤسسه علمی و تربیتی آوای توحید با همکاری بیت علامه حسنزاده آملی، سپاه کربلا استان مازندران و فرمانداری ویژه آمل، نهمین دوره سلسله نشستهای معرفتی تربت پاک عارفان را همزمان با برنامه بزرگداشت این عالم و عارف فرزانه برگزار میکند.
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