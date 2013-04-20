اسدالله شکرانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح نهایی مقبره مهدی آذریزدی با همکاری وزارت ارشاد یزد و استانداری به تصویب رسیده است.

وي افزود: این طرح به صورت سکویی مسطح است؛ چرا که ایشان در جایی دفن شده که امکان اجرای طرح‌های مرتفع میسر نیست.

مدیر فرهنگسرای مهدی آذریزدی عنوان كرد:‌ مهدی آذریزدی در محلی دفن شده که موقوفه است و این خود مشکلاتی را در زمینه طرح مقبره ایجاد کرده‌ است.

شکرانه بيان كرد: در حال حاضر برای اجرای این طرح منتظر اعتبارات لازم هستیم.

آثاری از جمله قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب، قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن، گربه ناقلا، گربه تنبل، مثنوی (برای بچه‌ها)، مجموعه قصه‌های ساده و تصحیح مثنوی مولوی (برای بزرگسالان) از پدر ادبيات كودكان و نوجوانان ايران زمين به یادگار مانده است.