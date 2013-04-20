به گزارش خبرگزاری مهر،سید جعفر تشکری هاشمی ضمن بیان این مطلب گفت:رانندگی تاکسی در تهران به عنوان شغلی پر استرس و نفس گیر به مراتب متفاوت تر و دشوارتر از این شغل در شهرهای خلوت است و به جرأت می توان آن را در زمره سخت ترین و مشکل ترین مشاغل شهری قرار داد.

وی با تأکید بر اهمیت شغل تاکسیرانی و ضرورت ارائه خدمات رفاهی به تاکسیرانان، اظهار کرد: رانندگان تاکسی بر اساس وظیفه ای که بر عهده دارند، ناگزیرند تا ساعات طولانی از وقت خود را خارج از محیط خانه و خانواده بگذرانند و مدیریت شهری در صدد است تا حداقل خدمات رفاهی را برای این عزیزان و خانواده های ایشان فراهم کند.

تشکری هاشمی با اشاره به این که 78 هزار دستگاه تاکسی و بیش از یک صد هزار تاکسیران با احتساب راننده های کمکی در تهران مشغول به فعالیت می باشند، تصریح کرد: این عزیزان هر روز مسئولیت جابه جایی بالغ بر 5/4 میلیون مسافر در سطح شهر را بر عهده دارند، ضمن این که 26 شرکت خصوصی تاکسیرانی نیز در 22 منطقه تهران مشغول به کار هستند.

وی با بیان این که طرحی تحت عنوان « بشارت» در راستای ارائه خدمات رفاهی به رانندگان تاکسی به اجرا در آمده، اضافه کرد: تاکسیرانان زیر چتر بیمه قرار گرفته و امکان استفاده از انواع امکانات ورزشی و تفریحی و خدمات آموزشی و رفاهی، هم برای این عزیزان و هم برای خانواده هایشان فراهم آمده است.

معاون شهردار تهران در پایان با ذکر این نکته که شهردار تهران بر رفع دغدغه های رانندگان تاکسی و خانواده های عزیز آنها تأکید دارد، خاطرنشان کرد: تمامی تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با کاستن از دلمشغولی های تاکسیرانان و ارائه خدمات هر چه بهتر و بیشتر به این عزیزان، امکان ارتقای خدمات به این قشر از شهروندان را فراهم آوریم.