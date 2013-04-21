به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از چهره های ماندگار دهه 40 و 50 تیم فوتبال پرسپولیس شامگاه شنبه با حضور بسیاری از پیشکسوتان، مسئولان باشگاه، مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه های گروهی، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال و همچنین تعدادی از هواداران قدیمی و باسابقه سرخپوشان در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد و طی آن از 12 چهره ماندگار این باشگاه با اهدا تندیس طلایی تجلیل شد. حاشیه های این مراسم را می خوانید:

* همایون بهزادی و حسینعلی کلانی دو مهاجم ماندگار پرسپولیس جزو اولین مردانی بودند که برای حاضرین صحبت کردند. بهزادی که چند وقتی کسالت داشت به سختی خود را به روی سن رساند.

همایون بهزادی(سمت راست) در حال پاک کردن اشک‌هایش در کنار حسین کلانی

* جواد خیابانی گزارشگر ورزشی مجری این برنامه بود که برخی از هواداران او را استقلالی خطاب کردند. خود خیابانی هم در بخشی از مراسم وقتی هواداران شعارهایی سردادند گفت حرمت مهمان را نگه دارید!

* حجت الاسلام شهاب مرادی که مهمان ویژه این مراسم بود و چند دقیقه ای برای حاضرین صحبت کرد از فوتبالیست ها خواست که هیچ وقت به تیم هایی از کشورهای حوزه خلیج فارس نبازند و همیشه آنها را شکست دهند. او از علی پروین به عنوان سلطان فوتبال ایران نام برد.

12 چهره ماندگار دهه های 40 و 50 پرسپولیس که تندیس طلایی دریافت کردند

* در این مراسم کلیپی از درگذشتگان باشگاه پرسپولیس پخش شد که حاضرین را تحت تاثیر قرار داد. حاضرین برای شادی روح درگذشتگان فاتحه ای قرائت کردند.

* محل برگزاری این همایش بسیار مطلوب و مناسب بود و مهمانان با کمترین مشکل مواجه بودند. مسئولان باشگاه پرسپولیس تدابیر ویژه ای برای این مراسم دیده بودند که جای تقدیر داشت.

* زمانی که جواد خیابانی خواست از درگذشتگان نام ببرد اسم همایون را آورد که به اشتباه در دهانش چرخید و نزدیک بود همایون بهزادی را هم جزو رفتگان پرسپولیس معرفی کند اما در میانه های راه حرفش را برگرداند و محراب شاهرخی را نام برد.

* اسامی همه پیشکسوتانی که در سالن حضور داشتند اعلام می شد و حاضرین برای آنها دست می زدند.

* برخی چهره های مطرح باشگاه پرسپولیس از جمله محمدحسن انصاریفرد، کریم باقری ، فرشاد پیوس، بهروز رهبری فرد و ... از جمله غایبان این مراسم بودند.

* حسینعلی کلانی که یکی از مردان ماندگار پرسپولیس در صحبت هایش با تقدیر از زحمات رسانه ها اعلام کرد اگر به اینجا رسیده حدود 80 درصد از موفقیت هایش را مدیون رسانه ها و دوستانش است.

محمد رویانیان در این مراسم بارها علی پروین را در آغوش گرفت و بوسید!

* علی پروین محبوب ترین مرد ماندگار پرسپولیسی ها بود و بارها از سوی حاضرین مورد تشویق قرار گرفت.

* زمانی که مایلی کهن، کاشانی، پروین و رویانیان قصد رونمایی از کتاب پرسپولیس را داشتند، پرسپولیسی ها به خاطر کری با فتح الله زاده شمارش معکوس را از عدد شش شروع کردند!

پرسپولیسی ها برای رونمایی از کتاب باشگاه شان شمارش معکوس را از شش شروع کردند!

* در حین برگزاری مراسم بخش هایی با ناهماهنگی مواجه بود به گونه ای که برخی از افرادی که قرار بود مورد تجلیل قرار بگیرند حضور نداشتند.

* حبیب کاشانی و اکبر غمخوار مدیران پیشین باشگاه پرسپولیس نیز جزو مهمان بودند که کاشانی مورد تشویق بیشتری از سوی حاضرین قرار گرفت.

* خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران زیادی از این مراسم استقبال کرده بودند.

* از سوی باشگاه پرسپولیس خدمات بیمه ای به پیشکسوتان این باشگاه اهدا شد. ضمن اینکه سهام شرکت پیشکسوتان این باشگاه نیز به بازیکنان پیشین اهدا شد.

* همایون بهزادی که یکی از مردان ماندگار پرسپولیس شد زمانی که قصد داشت برای دریافت تندیسش روی صحنه برود اشک در چشمانش حدقه زد و گریه کرد.

* تعدادی از لیدرهای قدیمی باشگاه پرسپولیس که در سالن حضور داشتند پیشکسوتان این باشگاه را با شعارهای ویژه آنها تشویق کردند.

* محمد رویانیان که یکی از پرجنب و جوش ترین افراد حاضر در سالن بود بارها پشت میکروفن رفت و از چهره های سرشناس پرسپولیس تقدیر کرد.

مهدی مهدوی کیا مرد محبوب پرسپولیسی ها در کنار مرتضی احمدی پیشکسوت هنر ایران

* باشگاه پرسپولیس از مرتضی احمدی پیشکسوت هنر ایران و بازیگر ماندگار تلویزیون و سینما که یکی از هواداران قدیمی این باشگاه است تجلیل کرد. احمدی چند کلمه ای نیز برای حاضرین صحبت کرد.

* در طول این مراسم بارها برای استقلالی ها کری خوانده شد اما علی فتح الله زاده زمانی که برای حاضرین صحبت کرد گفت که هواداران سرمایه هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هستند و در هر شرایطی باید به انها احترام گذاشت. رویانیان نیز چند بار تاکید کرد که فتح الله زاده خودش یک پرسپولیسی است.