تقدیر از شرکت کنندگان در همایش باشگاه پرسپولیس/ شب ماندگاری را رقم زدید

حسین قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این مراسم ضمن بیان مطلب فوق گفت: مراسم تجلیل از 12 چهره ماندگار باشگاه پرسپولیس، قدردانی از خانواده بازیکنان پیشین پرسپولیس که دارفانی را ودع گفتند و همچنین تقدیر و تشکر از نیم قرن وفاداری هنرمند فرهیخته، شنبه شب درحالی برگزار شد که باشگاه پرسپولیس وظیفه خود میداند از همه آنهایی که با حضور گرم خود شب زیبا و ماندگاری را رقم زدند، تقدیر و تشکر ویژهای انجام دهد.
وی افزود: اشکها و لبخندها، همدلی و صمیمیت، لحظههای ماندگار تجلیل و قدردانی، دور هم جمع شدنها و مجلس بسیار گرمی که دیشب همه حاضران در مراسم شاهد آن بودند، محصول حضور پرشور پیشکسوتان تاریخ پیشکسوتان، مدیران پیشین باشگاه، مربیان و بازیکنان فعلی تیم فوتبال، تیمهای فعلی، هنرمندان، مسئولان فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان، اسپانسرها و خیلیهای دیگر بود که جا دارد از آنها تقدیر و تشکر کنیم.
مدیرروابط عمومی پرسپولیس خاطرنشان کرد: قدردانی و تشکر ویژهای از سردبیران، گزارشکران، خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان خبرگزاریها، مطبوعات ورزشی و برنامههای مختلف رادیو و تلویزیون داریم که استقبال خاصی از این مراسم و همچنین انعکاس مثبت اخبار آن انجام دادند.
وی برگزاری این مراسم را ماحصل تاکید مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و با برنامهریزی معاونت فرهنگی باشگاه، شرکت پیشکسوتان، روابط عمومی و سایر بخشهای باشگاه پرسپولیس دانست و یادآور شد: هرچند کم و کاستیهایی در این مراسم وجود داشت اما حضور بیش از 700 نفر در مراسم نشان دهنده آن است که کار بزرگی انجام شده است.
قدوسی با اشاره به اینکه از سه ماه پیش برنامهریزی این مراسم آغاز و برای برگزاری آن انرژی بسیار صورت گرفت، ادامه داد: سعی کردیم به بهترین شکل نظم مراسم انجام شود. البته در این مراسم با شکوه اغلب بازیکنان حضور داشتند و صحنههایی در آن رقم خورد که در تاریخ باشگاه پرسپولیس ماندگار خواهد شد.
وی جای تک تک هواداران پرسپولیس در این مراسم را خالی دانست و خاطرنشان کرد: مدیریت باشگاه تاکید دارد برنامهریزی برای تقدیر و تجلیل از چهرههای ماندگار باشگاه در دهههای 60 و 70 هر چه زودتر صورت گیرد و این مراسم هم برای تقدیر و تشکر از زحمات آنها انجام شود.
مدیرروابط عمومی پرسپولیس یکی از نکات خاص این مراسم را حضور علی فتحاللهزاده و مدیران باشگاه استقلال دانست و افزود: در طول مراسم سعی شد از باشگاه استقلال هم اسم برده شود. آقای فتحاللهزاده با حضور در این مراسم بزرگی خودش را نشان داد. باید بگوئیم در جمعی که همه پرسپولیسی بودند، احترام باشگاه استقلال و مدیریت آن را حفظ کردند.
وی همچنین اظهار داشت: یکی از ویژگیهای مراسم شب گذشته این بود که ثابت شد دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، در عین حال که رقیب هم هستند، مدیران و مسئولان آن جوانمردی و احترام به همدیگر را رعایت میکنند.
قدوسی با اشاره به اینکه برای برپایی این مراسم خیلیها از جمله مسئولان برج میلاد و مدیران باشگاه هنرمندان، باشگاه پرسپولیس را همراهی کردند که باید از آنها به شکلی ویژه تشکر شود، در پایان گفت: این همایش ساعت 23:30 امشب یکشنبه در برنامه اختصاصی باشگاه پرسپولیس به مدت یک ساعت از شبکه دوم پخش میشود و هواداران پرسپولیس میتوانند لحظات به یادماندنی آن را تماشا کنند.
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