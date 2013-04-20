اهدا تندیس طلایی به 12 چهره ماندگار پرسپولیس/ شب باشکوه پیشکسوتان

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس شنبه شب با حضور مسئولان این باشگاه، مسئولان فدراسیون فوتبال، اهالی رسانه و پیشکسوتان، بازیکنان، کادر فنی و برخی هواداران این باشگاه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد که طی آن از 12 چهره ماندگار پرسپولیس در دهه 40 و 50 با اهدا تندیس طلایی تجلیل شد.

جعفر کاشانی یکی از چهره های ماندگار پرسپولیس شد

بر پایه این گزارش، کاظم رحیمی، همایون بهزادی، حسین کلانی، هادی طاووسی، بیوک وطنخواه، رضا وطنخواه، ابراهیم آشتیانی، علی پروین، فریدون معینی، جعفر کاشانی، محمود خوردبین و حمید جاسمیان 12 نفری بودند که در این همایش مورد تجلیل قرار گرفتند. از سوی باشگاه پرسپولیس به این نفرات تندیس طلایی چهره های خودشان اهدا شد.

همچنین مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت و یکی از قدیمی‌ترین هواداران پرسپولیس هم در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت. احمدی که به علت کهولت سن به سختی خود را به روی سن رسانده بود، دقایقی روی صندلی نشست تا تندیس چهره های ماندگار سرخپوشان به آنها اهدا شود.

مایلی کهن، پروین، کاشانی و رویانیان در حال رونمایی از کتاب جامع پرسپولیس

علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل باشگاه استقلال یکی از مهمانان ویژه جشن پرسپولیسی ها بود که بارها مورد تشویق حاضرین قرار گرفت. محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز که در صحبت هایش از فتح الله زاده به عنوان مهمان ویژه این جشن یاد کرد، کری خوانی های بین این دو مدیرعامل را طبیعی خواند و گفت اگر اینطور نباشد اصلا کار پیش نمی رود!

علی فتح الله زاده مدیرعامل استقلال در حال سخنرانی برای پرسپولیسی ها

همایش تجلیل از چهره های ماندگار باشگاه پرسپولیس که از ساعت 21 در سالن همایش های برج میلاد آغاز شده بود تا اولین دقایق بامداد روز یکشنبه به پایان رسید. در این مراسم همچنین یاد درگذشتگان باشگاه پرسپولیس از جمله محراب شاهرخی، مجیدی سبزی، فریبرز مرادی، ناظم گنجاپور و حمید شیرزادگان گرامی داشته شد. ضمن اینکه از کتاب جامع باشگاه پرسپولیس که به معرفی مردان نسل طلایی این باشگاه اختصاص دارد نیز با حضور علی پروین، محمد رویانیان، محمد مایلی کهن و جعفر کاشانی رونمایی شد.