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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

هاشمی در گفتگو با مهر:

100 طرح توجيهي سرمايه گذاري در همدان آماده واگذاري است

100 طرح توجيهي سرمايه گذاري در همدان آماده واگذاري است

همدان – خبرگزاری مهر: معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان گفت: 100 طرح توجيهي و كارشناسي شده سرمايه گذاري در استان همدان آماده ارائه به سرمایه گذاران متقاضی است.

بهرام هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولویت های سال 89، 90 و 91 در بحث سرمایه گذاری در استان همدان شناسایی و طرح های توجیهی نیز به تفکیک شهرستان ها در این زمینه آماده شده است.

وی بیان داشت: 25 طرح توجیهی سرمایه گذاری شناسایی شده در سال 89، 35 طرح شناسایی شده در سال 90 و 35 طرح شناسایی شده برای سرمایه گذاری در سال 91 ، آماده واگذاری است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان با بیان اینکه طرح های عنوان شده آماده ارائه به سرمایه گذاران متقاضی است، گفت: این طرح ها در صورت مراجعه نمایندگان سرمایه گذاران، اتاق های بازرگانی و اتاق های تعاون نیز برای آنها ارسال می شود.

هاشمی با بیان اینکه در طرح های عنوان شده همه محورهای مورد نیاز سرمایه گذاری در استان همدان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، افزود: این طرح ها شامل صنایع غذایی تا صنایع معدنی در این استان است.

وی اظهار داشت: در مرحله نخست بر روی هفت آیتم مورد نیاز سرمایه گذاری به طور کارشناسی کار شده و اطلاعات دقیق طرح ها نیز در اختیار قرار داده می شود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان همدان ابراز داشت: در این طرح ها، عرضه و تقاضا، حمل و نقل، سطح تکنولوژی، سطح نیروی انسانی، سطح تخصصی و مواد اولیه وزن دهی شده است.

هاشمی در پایان سخنانش افزود: در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری عنوان شده از 10 تا 14 سال آینده نگاری نیز صورت گرفته است.

کد مطلب 2036953

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