تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی نیازمند اراده جدی و باور قلبی است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عربیان ظهر یکشنبه با حضور در ستاد انتخابات شهرستان کرج از روند اجرای فرایند ثبت نام در این حوزه انتخابیه بازدید کرد.

در این بازدید ناصر رجبی معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز و رئیس ستاد انتخابات استان البرز، علی اکبر زارعی نژاد سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات، روحی یزدی رئیس هیئت نظارت، مهدی ایران نژاد فرماندار کرج و شکرالله افتخاری رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرج وی را همراهی کردند.

وی در حاشیه این بازدید در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: خلق حماسه و تحقق بخشیدن به اهداف آن نیازمند اراده جدی و باور قلبی تک تک عناصر جامعه است.

وی گفت: امیدواریم سالی که به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده سال حماسه های پی در پی باشد و تحقق حماسه سیاسی در 24 خرداد آغازی برای حماسه های دیگر در عرصه های دیگر باشد.

رویکرد اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصادی دولت جدید حماسه اقتصادی را رقم می زند

عربیان تاکید کرد: در ادامه تحقق حماسه سیاسی، سیاست های اقتصادی دولت تحقق بخش حماسه اقتصادی خواهد بود.

وی تصریح کرد: حماسه یعنی اوج هر اقدام با هدف مشخص و اگرچه مردم ایران بارها حماسه آفرینی کرده اند اما بر همگان واضح است که حماسه سیاسی که در روز انتخابات رقم می خورد از حساسیت دو چندانی برخوردار خواهد بود.

وی افزود: حماسه خلق شده در پای صندوق های رای مهر بطلان بر همه نقشه ها و توطئه هایی خواهد بود که دشمن بر روی ان حساب باز کرده چرا که آنها با اعمال تحریم و تهدیدهای بی امان امیدوار بودند که ملت ایران را از نظام و مسئولان دور کنند اما بی شک انتخابات پیش رو تصویری را در ذهن آنها منعکس می کند که حاصل آن جز یاس و ناامیدی نخواهد بود.

حماسه سازان اصلی مردم هستند

استاندار البرز با تاکید بر اینکه خالقان اصلی حماسه سیاسی مردم هستند اظهار داشت: مسئولان و دست اندرکاران امر انتخابات و همچنین اصحاب رسانه باید زمینه و بستر خلق این حماسه را به بهترین شکل فراهم کنند.

شعار انتخاباتی البرز بر 4 محور استوار است

علی اصغر عربیان عمده هدف و برنامه استان البرز در انتخابات پیش رو را تحقق حماسه سیاسی دانست و گفت: شعار انتخاباتی استان البرز تجلی حماسه سیاسی در انتخابات با 4 محور قانونمندی و قانون گرایی، عدالت محوری، امانت داری و بسترسازی برای حضور آگاهانه و حداکثری در استان خواهد بود.

شورا بدون برنامه، خروجی مطلوبی نخواهد داشت

استاندار البرز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه شاخصه ای باید در اعضای شورا و روند فعالیت آن وجود داشته باشد تا به جایگاه واقعی و مطلوب خود برسد گفت: شورا و اعضای ان باید دارای برنامه مشخص و مدونی باشند تا خروجی مطلوبی را داشته باشد.

عربیان تاکید کرد: باید نقشه راه اعضای شورا و رویکرد عملکردی شورا مشخص باشد تا همه اعضا با حرکت در همان چهارچوب در مسیر رشد و پیشرفت شهر و حل مشکلات و معضلات گام بردارند.

وی با اشاره به افزایش تعداد اعضا در شورها گفت: امیدواریم این افزایش تعداد شوراها تجمیع عقلا بوده و در حل مشکلات و معضلات شهری موثر واقع شود بی شک همفکری و تعامل منطق ها و افکارهای متفاوت و متعدد به شرط بهره گیری مناسب می تواند مطلوب واقع شود.

کاندیداها از بی اخلاقی و بی قانونی خودداری کنند

استاندار البرز اظهار داشت: عملکرد در چهارچوب قانون بی شک زمینه حضور گسترده و مشارکت حداکثری در انتخابات را فراهم خواهد کرد، از این رو کاندیداها باید بر عمل به قانون مصر بوده و از کج روی ها و بی اخلاقی ها دوری کنند.

عربیان گفت: برای حضور در عرصه خدمتگزاری باید با توجه به معنویت و اعتقادات گام برداشت اگر هدف خدمتگزاری به مردم باشد حتما رعایت قوانین و قانون گرایی مهم خواهد بود.

