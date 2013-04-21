دومین شادی بزرگم رقم خورد/ تکلیف شد برای شورای شهر کاندیدا شوم

ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مراسم شنبه شب باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: در دوران زندگی ورزشی‌ام دو مرتبه به اوج شادی رسیدم. یک بار به بازی‌های آسیایی 1972 تایلند باز می گردد. در آن زمان برای نخستین بار در خارج از ایران قهرمان شدیم. آن زمان هر چهار سال یک بار بهترین بازیکن آسیا را انتخاب می‌کردند. از آنجایی که فرصت برای حضور در جام جهانی کوچک کم بود عنوان کرده بودند که تیم قهرمان جام ملت‌ها به عنوان نماینده آسیا در جام جهانی کوچک انتخاب خواهد شد.

وی افزود: همه تیم‌های عربی با قدرت در این تورنمنت شرکت کرده بودند. از طرفی چون بازی‌ها در خاور دور برگزار می‌شد تیم‌های شرق آسیایی نیز بسیار قدرتمندانه ظاهر شده بودند ولی ما توانستیم عنوان نخست را کسب کنم و من هم با رای قاطع همه کارشناسان و خبرنگاران بهترین بازیکن جام برگزیده شدم. در آن سال پاس گل فینال را دادم و حتی در دیدار با عراق هر سه پاس گل را من دادم. وقتی هم به عنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب شدم بزرگترین شادی زندگی‌ام رقم خورده بود.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس ادامه داد: شنبه شب هم از آن موقعیت‌هایی بود که به اوج شادی برسم. در زندگی پیشکسوتان چیزی جز احترام اهمیت ندارد. این بچه‌ها در زمان بازیگری خود به چیزی نرسیدند و حالا همه مورد بی مهری واقع شده‌اند. من واقعا در این مراسم اشک شادی را در چشمان آنها می‌دیدم. این کارها باعث می‌شود از نظر روحی به وضعیت بهتری برسند. اکثر بازیکنان وقتی با فوتبال خداحافظی می‌کنند دچار افسردگی می‌شوند ولی این کار باعث شد نور امیدی برای آیندگان این رشته زنده شود.

وی با مطرح کردن این نکته که سایر باشگاه‌ها نیز باید چنین مراسمی را مد نظر قرار دهند، تاکید کرد: این مراسم واقعا در شان باشگاه پرسپولیس برگزار شد و باشگاه‌های دیگر هم باید این کار را انجام دهند تا پیشکسوتان از انزوا خارج شوند. من واقعا از مسئولان باشگاه تشکر می‌کنم که چنین مراسمی را در نظر گرفتند. این پیشکسوتان می‌توانند با تجربیاتی که دارند در کارهای تخصصی به کمک باشگاه‌ها بیایند. ضمن این که ای کاش فرصتی شود تا از نمایندگان رسانه‌ها نیز تقدیر شود چرا که آنها هم زحمات زیادی برای فوتبال می‌کشند.

آشتیانی همچنین در خصوص حضورش در بین کاندیداهای انتخابات شورای شهر تهران هم گفت: از سوی باشگاه پرسپولیس به من تکلیف شد در این انتخابات شرکت کنم. واقعا پرسپولیس و فوتبال نیاز دارد تا کسی در این شورا حاضر شود. اگر رای بیاورم دست کم برای مبارزه با دلالی در فوتبال می‌توانم کارهای خوبی انجام دهم. از طرفی حضور در شورای شهر می تواند به پرسپولیس هم کمک کند.