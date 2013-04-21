فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مراسم شنبه شب باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق یادآور شد: به اعتقاد من این مراسم یک کار فوقالعاده بود که توسط باشگاه پرسپولیس برگزار شد. به جرات این کار در فوتبال ایران بینظیر بوده است. یک کتاب بسیار خوب از اطلاعات آن زمان تهیه شد و تندیسهای جالبی هم از بازیکنان آن زمان به آنها اهدا شد. خیلی از مقامات هم در این مراسم شرکت کردند. این همایش برای چهرههای ماندگار باشگاه کار خیلی خوبی بود.
وی افزود: به نظرم باشگاه پرسپولیس یک حرکت فرهنگی و اجتماعی را انجام داد. این کار باعث میشود تا کسانی که به این باشگاه علاقمند هستند با قدرت به کار خود ادامه دهند. برای نونهالان و نسلهای بعدی باشگاه نیز انگیزههای زیادی ایجاد میشود و آنها وقتی میبینند که بازیکنان گذشته باشگاه مورد توجه قرار گرفتهاند با تلاش بیشتری در تمرینات ظاهر میشوند و امیدواری بیشتری نسبت به آینده خود در این باشگاه دارند.
این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با اشاره به خاطراتی که در این مراسم برایش زنده شد، عنوان کرد: کلا آدمی نیستم که زیاد به گذشتهام فکر کنم و تفکراتم بیشتر برای آینده است. اما در این مراسم تمام دوران گذشته در ذهنم تداعی شد. به خصوص روز افتتاحیه ورزشگاه آزادی که با تیم کروزیرو برزیل بازی داشتیم و برای اولین بار یکصد هزار نفر در ورزشگاه حضور یافتند. یک بازی دیگر هم برایم تداعی شد و آن مسابقه با تیم ناسیونال اروگوئه بود که عنوان قهرمانی باشگاههای جهان را در اختیار داشت و در ورزشگاه امجدیه با گل مرحوم ایرج سلیمانی این تیم را بردیم و شادی وصف ناپذیری بین مردم ایجاد کردیم.
آشتیانی با مطرح کردن این نکته که این مراسم باید در بین باشگاههای دیگر هم رواج پیدا کند، توضیح داد: باید این کارها در باشگاهها ادامه یابد. پیشکسوتان فوتبال چیزی جز احترام نمیخواهند. این کار باعث میشود تا خلا معنوی آنها پر شود. از سویی باشگاهها اصالت خود را به نمایش میگذارند.
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