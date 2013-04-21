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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۱۰

حسینیان در گفتگو با مهر؛

جلیلی هم بیاید کاندیدای نهایی پایداری لنکرانی است

جلیلی هم بیاید کاندیدای نهایی پایداری لنکرانی است

عضو جبهه پایداری درخصوص تکلیف کاندیدای انتخاباتی این جبهه در صورت اعلام کاندیداتوری دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت که انتخاب گزینه اصلح از سوی این تشکل سیاسی نهایی است و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

روح الله حسینیان در حاشیه همایش حماسه سیاسی، پایداری، معرفی اصلح که امروز یکشنبه در موسسه فرهنگی سیدالشهداء تهران برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که اگر آقای سعید جلیلی پس از این اعلام کاندیداتوری در انتخابات حضور پیدا کند، جبهه پایداری چه موضعی اتخاذ خواهد کرد گفت: انتخاب لنکرانی نهایی است و هیچ تغییری در تصمیم جبهه پایداری درخصوص انتخاب کاندیدای اصلح انتخابات ایجاد نخواهد شد.

بنابراین گزارش، جبهه پایداری امروز در بیانیه ای که توسط امیرحسین قاضی زاده سخنگوی این جبهه در این همایش قرائت شد، کامران باقری لنکرانی را به عنوان کاندیدای اصلح انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

 

 

کد مطلب 2037605

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