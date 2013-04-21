جلیلی هم بیاید کاندیدای نهایی پایداری لنکرانی است

روح الله حسینیان در حاشیه همایش حماسه سیاسی، پایداری، معرفی اصلح که امروز یکشنبه در موسسه فرهنگی سیدالشهداء تهران برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که اگر آقای سعید جلیلی پس از این اعلام کاندیداتوری در انتخابات حضور پیدا کند، جبهه پایداری چه موضعی اتخاذ خواهد کرد گفت: انتخاب لنکرانی نهایی است و هیچ تغییری در تصمیم جبهه پایداری درخصوص انتخاب کاندیدای اصلح انتخابات ایجاد نخواهد شد.

بنابراین گزارش، جبهه پایداری امروز در بیانیه ای که توسط امیرحسین قاضی زاده سخنگوی این جبهه در این همایش قرائت شد، کامران باقری لنکرانی را به عنوان کاندیدای اصلح انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.