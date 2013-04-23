موسیان قطب تولید کلزا در استان ایلام است

عبدالحسین ستایش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام از ظرفیت های خوبی برای تولید کلزا برخوردار است و یکی از مناطقی که این محصول درآنجا کشت می شود بخش موسیان در شهرستان دهلران است.

وی افزود: موسیان به عنوان شهر مرزی استان ایلام بعد از استان های گلستان، مازندران و شیراز بیشترین تولید کشت کلزا را به خود اختصاص می دهد.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های وزارت جهادکشاورزی توسعه کشت دانه های روغنی است و به عنوان محافظ قلب و برای پختن، سرخ کردن وتهیه انواع سس از آن استفاده می شود.

وی اظهار داشت: میانگین تولید محصول کلزا درکشور 1600 کیلوگرم است که درشهر موسیان امسال به سه هزار کیلوگرم رسیده است.

ستایش زاده ادامه داد: از دیگر مزایای کشت کلزا پرورش زنبور عسل در کنار آن است که امسال سه هزار هکتار ازاراضی شهر موسیان به زیر کشت کلزا رفته است و پیش بینی می شود که حدود شش هزار تن کلزا برداشت شود.