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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۳۶

ستایش زاده:

موسیان قطب تولید کلزا در استان ایلام است

موسیان قطب تولید کلزا در استان ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: مسئول جهاد کشاورزی شهرستان موسیان گفت: موسیان قطب تولید کلزا در استان ایلام است.

عبدالحسین ستایش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام از ظرفیت های خوبی برای تولید کلزا برخوردار است و یکی از مناطقی که این محصول درآنجا کشت می شود بخش موسیان در شهرستان دهلران است.

وی افزود: موسیان به عنوان شهر مرزی استان ایلام بعد از استان های گلستان، مازندران و شیراز  بیشترین تولید کشت کلزا را به خود اختصاص می دهد.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های وزارت جهادکشاورزی توسعه کشت دانه های روغنی است و به عنوان محافظ  قلب و برای پختن، سرخ کردن  وتهیه انواع سس از آن استفاده می شود.

وی اظهار داشت: میانگین تولید محصول کلزا درکشور 1600 کیلوگرم است که درشهر موسیان امسال به سه هزار کیلوگرم رسیده است.

ستایش زاده ادامه داد: از دیگر مزایای کشت کلزا پرورش زنبور عسل در کنار آن است که  امسال سه هزار هکتار ازاراضی شهر موسیان به زیر کشت کلزا رفته است و پیش بینی می شود که حدود شش هزار تن کلزا برداشت شود.

کد مطلب 2038839

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