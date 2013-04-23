قانون شاخص حرکت در انتخابات است/اخلاق و قانونمداری دو اصل مهم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور صبح سه شنبه در دومین نشست ستاد پیش بینی، پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی استان سمنان در محل دادگستری استان با اشاره به اینکه نامزدها، هواداران و ... در انتخابات ریاست جمهوری و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا شاخص حرکت خود را باید قانون قرار دهند، اظهار داشت: در غیر این صورت وظیفه داریم کسانی که از قانون تخطی کنند ابتدا با تذکر و نصیحت و سپس برخورد لازم قانونی صورت دهیم.

وی با تاکید بر محور قرار گرفتن قانون در فعالیت های انتخاباتی گفت: در صورت مشاهده تخلف از قانون در فعالیت های انتخاباتی با متخلفان برخورد قانونی می شود.

فراتر از قانون حرکت کردن به مصلحت نیست

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات ناشی از بی توجهی به قانون است و همه باید بدانیم قانون مسیر حرکت را مشخص کرده و فراتر از قانون حرکت کردن به مصلحت نیست اظهار داشت: باید اختلافات را کنار گذاشت و مردم و مسئولان در مسیر اصلی تحکیم وحدت حرکت کنند و حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی که مورد تاکید رهبری است را در جامعه تحقق بخشید.

سیاوش پور خطاب به دادستان های استان سمنان گفت: مسایل خلاف قانون را که هیئت های اجرایی و نظارت گزارش کردند پیگیری و در صورت مشاهده تخطی از قانون برخورد قانونی بدون ملاحظه داشته باشند.

وی دلسرد کردن مردم در شرایط خطیر کنونی را از اهداف دشمنان انقلاب و نظام اسلامی دانست و گفت: مردم و مسئولان باید با هوشیاری در برابر این توطئه ایستاده و دشمنان را مایوس کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد تمام این توطئه ها با تاکید بر تاثیر گذاری بر انتخابات انجام می شود و باید با توجه به نزدیک شدن به انتخابات فضای انتخاباتی در جامعه از طریق برگزاری میزگردها، مناظره، آشناسازی مردم با قوانین و مقررات انتخاباتی انجام و فضای مناسبی در جامعه ایجاد شود.

پایبندی به توصیه های رهبری و امام راحل امروز رمز موفقیت است

رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید بر وحدت و همدلی در جامعه را نیز در این شرایط مورد اشاره قرار داد و گفت: پایداری و مقاومت در مسیر توسعه و پیشرفت و نیز پایبندی به توصیه های رهبری و امام راحل امروز رمز موفقیت است.

وی گفت: محور اصلی خلق حماسه سیاسی حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها است.

سیاوش پور با اشاره به سفر و سخنرانی برخی نامزدهای احتمالی گفت: اگر این سفرها با قصد گرم کردن تنور انتخابات باشد ایرادی ندارد اما اگر جنبه تبلیغاتی داشته باشد خلاف قانون است و نامزدها باید در زمان قانون تبلیغات عملکرد و دیدگاههای خود را بیان کنند.

اخلاق و قانونمداری دو اصل مهم در انتخابات است

رئیس کل دادگستری استان سمنان اخلاق و قانونمداری را دو اصل مهم در انتخابات دانست که رعایت آن و افزایش فرهنگ عمومی در این زمینه می تواند از بروز جرائم انتخاباتی نیز پیشگیری نماید.

وی گفت: ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در استان سمنان ضمن اجرای مفاد قوانین مربوطه و اقدام در این مسیر، افزایش آگاهی جامعه و فرهنگ عمومی را در حوزه های قانون مداری و اخلاق مورد تاکید قرار داده و سعی داریم با آموزش گروه های مختلف فعال در امر انتخابات از جمله مجریان، نامزدها و طرفداران وی، مسئولان ستاد های انتخاباتی و عموم مردم با توجه به مسائلی که در مسیر انتخابات با آن مواجه خواهند شد، از بروز جرائم انتخاباتی پیشگیری کنیم.

مسئولان و برگزار کنندگان انتخابات امانتدار رای مردم هستند

سیاوش پور با بیان برخی از مواد قانونی در خصوص مسایل انتخاباتی خواستار توجه مردم، مسئولان و نامزدها در خصوص رعایت این موارد شد.

رئیس دادگستری استان سمنان ضمن بيان اهداف تشكيل ستاد پيش بيني و پيشگيري و مقابله با جرايم انتخاباتي گفت: سعي داريم هر يك سهم خود را در برگزاري انتخابات مطلوب ايفا كنيم تا شاهد برگزاري انتخاباتي سالم و قابل قبول باشيم.

وی با یادآوری اینکه وزارت كشور مسئول برگزاري انتخابات و شوراي نگهبان و ستاد هاي نظارتي استانها امور نظارت بر انتخابات را طبق قانون اساسي بر عهده داشته و در اين امور هيچ گونه دخالتي نخواهيم داشت، اظهار داشت: در جهت پيشگيري از جرايم انتخاباتي و در صورت بروز جرم برای مقابله با جرايم انتخاباتي با همراهي و همكاري مجريان انتخابات به وظايف خود عمل مي‌كنيم.

استفاده از اماکن و سالن های ورزشی برای تبلیغات نامزدها ممنوع است

مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان در استان سمنان نیز در این جلسه گفت: ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استفاده از اماکن و سالن های ورزشی در انتخابات ریاست جمهوری را ممنوع اعلام کرده است.

حجت الاسلام حسنعلی عربی افزود: این استفاده حتی مشمول سالن و اماکن ورزشی و عمومی دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده نیز می شود.

وی گفت: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها در اینگونه اماکن ممنوع است و برابر مقررات با متخلفان برخورد می شود.

دست‌اندرکاران انتخابات حق تبلیغ به نفع کسی را ندارند

عربی با اشاره به اینکه ناظران و مجریان انتخابات حق ندارند له یا علیه کاندیدایی تبلیغ کنند اظهار داشت: هیچ کشوری را سراغ نداریم که معنای انتخابات را نظیر ایران عملی کند.

مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان در استان سمنان افزود: در این کشور، به خاطر روح مردمی، روح الهی، وظیفه شناسی و عمل به وظیفه، شرکت گسترده مردم در انتخابات بی‌نظیر است و در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود و حضور گسترده در انتخابات در نظام اسلامی وجود دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردمی بودن انتخابات در ایران یکی از امتیازات مهم کشور ما نسبت به دیگر کشورها است، اضافه کرد: این در حالی است که در کشورهای دیگر، مردم به سفارش احزاب رای می‌دهند اما در نظام اسلامی مردم با فهم و درایت بسیار بالای خود افراد را انتخاب می‌کنند.

عربی با بیان اینکه دقت در نظارت از وظایف ناظران است، بیان کرد: دست اندرکاران انتخابات نباید به گروه و حزب و جریانی گرایش یابند و نباید از امکانات دولتی و حتی اموال شخصی برای تبلیغ کاندیدایی استفاده کنند.

هیئت های نظارتی 14 گانه در شهرستانها و بخش های مختلف استان سمنان تشکیل شده است

مسئول دفتر نظارت شورای نگهبان در استان سمنان سپس با اشاره به فعالیت های نظارتی شورای نگهبان در استان سمنان برای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: هیئت های نظارتی 14 گانه در شهرستانها و بخش های مختلف این استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه برای ناظران احکام مربوطه نیز صادر شده است توجیه نیروهای نظارتی شهرستانها انجام شده است.

عربی برنامه ریزی برای آموزش نیروها را از دیگر فعالیت ها برشمرد و گفت: هیئت نظارت استان سمنان با تمهید ساز و کارهای لازم آماده برگزاری انتخاباتی پرشور و حماسی در این استان است.

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری 24 خرداد همزمان با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می شود.