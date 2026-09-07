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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۰

پایان فرار ۷ محکوم متواری در بندرگز با عملیات پلیسی

پایان فرار ۷ محکوم متواری در بندرگز با عملیات پلیسی

بندرگز-فرمانده انتظامی بندرگز از شناسایی مخفیگاه و دستگیری ۷ محکوم متواری در عملیات‌های جداگانه پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر روحی از دستگیری هفت محکوم متواری در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پیگیری احکام قضایی خبر داد.

وی افزود: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و اجرای احکام قضایی، شناسایی و دستگیری محکومان متواری در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، سرنخ‌های لازم را به دست آورده و موفق شدند مخفیگاه افراد تحت تعقیب را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی بندرگز ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران در چند عملیات جداگانه وارد عمل شده و هفت محکوم متواری را دستگیر کردند.

روحی با اشاره به معرفی افراد دستگیرشده به مرجع قضایی پس از تشکیل پرونده، تأکید کرد: پلیس با افرادی که از اجرای قانون و احکام قضایی سرپیچی می‌کنند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6939565

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