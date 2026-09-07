  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۲

۶۹۰۰ دانش‌آموز مازندرانی حامی همکلاسی‌های نیازمند هستند

۶۹۰۰ دانش‌آموز مازندرانی حامی همکلاسی‌های نیازمند هستند

ساری- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران گفت: حدود ۶ هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز خیر در استان با مشارکت در طرح «مهرآموز» به همکلاسی‌های نیازمند خود کمک می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی «آفتاب سو» شبکه تبرستان با اشاره به اجرای پویش «جشن عاطفه‌ها» با شعار «آینده‌ساز باشیم»، اظهار کرد: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند تنها تأمین لوازم تحصیلی نیست، بلکه اقدامی برای فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت نسل آینده کشور است.

وی با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها جلوه‌ای از امید مردم به آینده محسوب می‌شود، افزود: کمک‌های مردم نیکوکار می‌تواند فرصت تحصیل بهتر را برای دانش‌آموزان نیازمند فراهم کند و بسیاری از افرادی که امروز در جایگاه‌های مدیریتی و اجتماعی قرار دارند، روزگاری از جامعه مددجویان بوده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به ظرفیت بالای مشارکت‌های مردمی در استان گفت: مازندران در جمع هفت استان برتر کشور در حوزه کمک‌های مردمی قرار دارد و شبکه گسترده خیران و نیکوکاران، سرمایه اجتماعی مهمی برای حمایت از نیازمندان به شمار می‌رود.

معافی ادامه داد: در قالب طرح «مهرآموز»، حدود ۶ هزار و ۹۰۰ دانش‌آموز خیر در استان به همکلاسی‌های نیازمند خود کمک می‌کنند و بیش از هفت هزار معلم نیز به عنوان خیر و حامی در این مسیر مشارکت دارند.

وی همچنین شبکه خیر و احسان بانوان را از گروه‌های پیشگام در عرصه مبارزه با فقر دانست و گفت: توسعه و تقویت این شبکه‌ها می‌تواند زمینه گسترش فرهنگ انفاق، نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی را در جامعه فراهم کند.

معافی با اشاره به ادامه پویش «جشن عاطفه‌ها» از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه، اظهار کرد: همه دانش‌آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد در آستانه سال تحصیلی جدید بسته تحصیلی دریافت می‌کنند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی، سال تحصیلی را بدون لوازم و ملزومات ضروری آغاز نکند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در قالب جشن عاطفه‌ها در استان جمع‌آوری شد، افزود: این کمک‌ها برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند هزینه شده است.

وی از خیران، نیکوکاران، اصناف، دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و مردم استان برای مشارکت در این پویش دعوت کرد و گفت: پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی، دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در نقاط مختلف استان آماده دریافت کمک‌های مردم هستند.

معافی خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۱۱*۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۵۰۵ و اپلیکیشن «صدقه من» در پویش «جشن عاطفه‌ها» مشارکت کنند.

وی در پایان از برگزاری مراسم «زنگ عاطفه‌ها» در نیمه نخست مهرماه در مدارس استان خبر داد و گفت: این مراسم با هدف تقویت فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی و با حضور دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6939569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها