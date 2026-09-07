به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی «آفتاب سو» شبکه تبرستان با اشاره به اجرای پویش «جشن عاطفهها» با شعار «آیندهساز باشیم»، اظهار کرد: حمایت از دانشآموزان نیازمند تنها تأمین لوازم تحصیلی نیست، بلکه اقدامی برای فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت نسل آینده کشور است.
وی با بیان اینکه جشن عاطفهها جلوهای از امید مردم به آینده محسوب میشود، افزود: کمکهای مردم نیکوکار میتواند فرصت تحصیل بهتر را برای دانشآموزان نیازمند فراهم کند و بسیاری از افرادی که امروز در جایگاههای مدیریتی و اجتماعی قرار دارند، روزگاری از جامعه مددجویان بودهاند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به ظرفیت بالای مشارکتهای مردمی در استان گفت: مازندران در جمع هفت استان برتر کشور در حوزه کمکهای مردمی قرار دارد و شبکه گسترده خیران و نیکوکاران، سرمایه اجتماعی مهمی برای حمایت از نیازمندان به شمار میرود.
معافی ادامه داد: در قالب طرح «مهرآموز»، حدود ۶ هزار و ۹۰۰ دانشآموز خیر در استان به همکلاسیهای نیازمند خود کمک میکنند و بیش از هفت هزار معلم نیز به عنوان خیر و حامی در این مسیر مشارکت دارند.
وی همچنین شبکه خیر و احسان بانوان را از گروههای پیشگام در عرصه مبارزه با فقر دانست و گفت: توسعه و تقویت این شبکهها میتواند زمینه گسترش فرهنگ انفاق، نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی را در جامعه فراهم کند.
معافی با اشاره به ادامه پویش «جشن عاطفهها» از ابتدای شهریور تا پایان مهرماه، اظهار کرد: همه دانشآموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد در آستانه سال تحصیلی جدید بسته تحصیلی دریافت میکنند تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی، سال تحصیلی را بدون لوازم و ملزومات ضروری آغاز نکند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در قالب جشن عاطفهها در استان جمعآوری شد، افزود: این کمکها برای تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان نیازمند هزینه شده است.
وی از خیران، نیکوکاران، اصناف، دستگاههای اجرایی، گروههای جهادی و مردم استان برای مشارکت در این پویش دعوت کرد و گفت: پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی، دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در نقاط مختلف استان آماده دریافت کمکهای مردم هستند.
معافی خاطرنشان کرد: مردم میتوانند از طریق کد دستوری #۰۱۱*۸۸۷۷*، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۵۰۵ و اپلیکیشن «صدقه من» در پویش «جشن عاطفهها» مشارکت کنند.
وی در پایان از برگزاری مراسم «زنگ عاطفهها» در نیمه نخست مهرماه در مدارس استان خبر داد و گفت: این مراسم با هدف تقویت فرهنگ همدلی و نوعدوستی و با حضور دانشآموزان، معلمان و خانوادهها برگزار خواهد شد.
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