رئیس جمهور آینده باید امتیازات دولت قبلی را حفظ و ضعف های موجود را مرتفع کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله حاتم نیا بعدازظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان بهار با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی افزود: دولت و متقابلا کشور باید رو به تکامل و تعالی باشد بنابراین باید بهترین ها را به میدان فرستاد.

وی گفت: هر شخصیتی که برای عهده داری مسئولیت خطیر ریاست جمهوری به میدان می آید باید پایبند به ارزش های انقلاب، نظام جمهوری اسلامی، تدبیر و عقل جمعی باشد تا بتواند به نحو احسن خدمت گزار مردم باشد و نظام از وی و دولت تحت ریاست وی منتفع شود.

وی اظهار داشت: آنچه اکنون در راس توقعات مقام معظم رهبری است شرکت حداکثری مردم در انتخابات است تا حماسه بزرگ سیاسی که مدنظر رهبری است، اجرا شود.

حاتم نیا عنوان داشت: اگر همه مسئولان به وظیفه خود به خوبی عمل کنند و از حد خود خارج نشوند حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به بهترین نحو اجراء خواهد شد.

فرماندار شهرستان بهار نیز در این شورا گفت: اولین قدم حماسه سیاسی، برگزاری انتخابات است و همه مسئولین باید در این جریان مردم را که یکی از ارکان ها و پایه های اصلی نظام هستند، پشتیبانی کنند چرا که حفظ و حراست از این نظام بر عهده مردم است.

نصرت الله گل کارزاده ادامه داد: همه مسئولان باید آنچه در توان دارند را در اجرای انتخابات بکار گیرند.