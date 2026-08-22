جلوگیری از خروج ۳۰ تن برنج قاچاق از کشور در مرز چذابه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و در راستای مقابله با قاچاق کالا، از قصد قاچاقچیان برای خروج یک محموله بزرگ برنج از کشور مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران مستقر در بارانداز پایانه مرزی چذابه، حین کنترل و بازرسی یک دستگاه خودروی کشنده، موفق به شناسایی و توقیف محموله ۳۰ تنی برنج شدند که قاچاقچیان قصد داشتند آن را بدون مجوزهای قانونی از کشور خارج کنند.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان و محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار سفیدپوست تاکید کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و کنترل دقیق مرزهای زمینی، با قاچاق کالاهای اساسی و هرگونه اقدام در جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور قاطعانه برخورد خواهند کرد.