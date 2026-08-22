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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

جلوگیری از خروج ۳۰ تن برنج قاچاق از کشور در مرز چذابه

جلوگیری از خروج ۳۰ تن برنج قاچاق از کشور در مرز چذابه

اهواز - فرمانده مرزبانی خوزستان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی کشنده حامل ۳۰ تن برنج قاچاق به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در پایانه مرزی چذابه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و در راستای مقابله با قاچاق کالا، از قصد قاچاقچیان برای خروج یک محموله بزرگ برنج از کشور مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران مستقر در بارانداز پایانه مرزی چذابه، حین کنترل و بازرسی یک دستگاه خودروی کشنده، موفق به شناسایی و توقیف محموله ۳۰ تنی برنج شدند که قاچاقچیان قصد داشتند آن را بدون مجوزهای قانونی از کشور خارج کنند.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان و محموله مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار سفیدپوست تاکید کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و کنترل دقیق مرزهای زمینی، با قاچاق کالاهای اساسی و هرگونه اقدام در جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور قاطعانه برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6923999

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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      پاسخ
      پس چرا یکی از این دزد ها رو اعدام نمیکنید که با سفره مردم بازی میکنند

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