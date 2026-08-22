به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: هجمه سایبری علیه این خبرنگار محدود به یک حساب کاربری نبود؛ حساب‌های دیگری نظیر«DeepState Illuminate» ، «Israel News Pulse» و برخی دیگر نیز با انتشار محتوایی مشابه و با ادبیاتی یکسان، کارزار رسانه‌ای فشار علیه حامد را تقویت کردند.

این حساب‌ها با تمرکز بر حضور این خبرنگار در «منطقه B» (که تحت کنترل امنیتی اسرائیل است)، این پرسش تحریک‌آمیز را مطرح کردند که «چگونه او همچنان می‌تواند بدون اینکه بازداشت‌ شود، در حیاط‌خلوت اسرائیل فعالیت کند؟» و مدعی شدند که شبکه پرس‌تی‌وی بازوی رسانه‌ای رسمی حکومت ایران است؛ اقدامی که بخشی از یک روند فشار روانی و رسانه‌ای هدفمند برای محدودکردن فضای تنفسی رسانه‌ها و نیز مسدودسازی جریان خبررسانی شبکه پرس تی‌وی از جنایات صهیونیست‌ها به افکارعمومی جهان است.

موج جدید یادشده در حالی خبرنگار پرس‌تی‌وی را هدف گرفته که خبرنگاران حاضر در غزه و کرانه باختری بارها با حمله، بازداشت، تهدید و اعمال محدودیت ازسوی نیروهای اسرائیلی روبه‌رو بوده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به 270 خبرنگار، عکاس و تصویربردار از ابتدای عملیات طوفان‌الاقصی تاکنون، توسط نظامیان اسرائیلی ترور شده‌اند.

این خبرنگار فلسطینی پیش‌تر هدف اقدام نظامی نیز قرار گرفته و نیروهای رژیم صهیونیستی، کمتر از دو هفته پیش، در جریان پوشش خبری او از یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه آوارگان قلندیا در شمال قدس اشغالی، خبرنگاران حاضر در محل را هدف قرار دادند که منجر به مصدومیت نقاء حامد شد. نظامیان اسرائیلی در حالی با شلیک نارنجک صوتی و پرتاب گاز اشک‌آور به خبرنگاران حمله کردند که نشانه‌های حرفه‌ای رسانه‌ای در پوشش آنان کاملاً قابل‌شناسایی بود. حامد یک بار دیگر هم هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفته بود؛ دسامبر گذشته که حین گزارش زنده از اردوگاه قلندیا، بر اثر شلیک گلوله‌های لاستیکی نیروهای اسرائیلی مجروح شد.

فشار بر خبرنگاران فلسطینی البته تنها به تهدید و حمله در میدان محدود نمی‌شود و مواردی از بازداشت و آزار خبرنگاران نیز گزارش شده است. یکی از نمونه‌های قابل توجه، «فرح ابوعیاش»، خبرنگار فلسطینی خبرگزاری تسنیم در کرانه باختری است که در مرداد 1404، در جریان یورش نظامیان اسرائیلی به منزلش در روستای «بیت‌امر» در شمال الخلیل بازداشت شد. براساس اظهارات حسن عبادی، وکیل ابوعیاش، او 53 روز از دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی زندان «المسکوبیه» سپری کرده و سپس به زندان‌های «شارون» و «دامون» منتقل شده است. وکیل این خبرنگار همچنین از ضرب‌وشتم، توهین و بازرسی‌های تحقیرآمیز در دوران بازداشت او خبر داده است؛ ادعاهایی که تصویری نگران‌کننده از شرایط خبرنگاران فلسطینی بازداشت‌شده ارائه می‌کند.

پرونده فرح ابوعیاش در کنار حملات میدانی به خبرنگارانی مانند نقاء حامد، نشان می‌دهد فشار بر خبرنگاران فلسطینی صرفاً به لحظه حضور آنها در میدان و پوشش یک رویداد محدود نمی‌شود؛ بلکه بازداشت، تهدید، حمله و فشار رسانه‌ای نیز به ابزارهایی برای دشوارتر کردن روند اطلاع‌رسانی از کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی تبدیل شده‌اند. از این منظر، هجمه سایبری اخیر علیه نقاء حامد را نیز نمی‌توان صرفاً یک درگیری لفظی در شبکه‌های اجتماعی دانست؛ به‌ویژه آنکه این حملات پس از چندین مورد برخورد فیزیکی با خبرنگاران در میدان رخ داده است. تداوم چنین روندی این نگرانی را تقویت می‌کند که فشار بر خبرنگاران و رسانه‌هایی که تحولات فلسطین را پوشش می‌دهند، از میدان جنگ رسانه‌ای و نظامی به فضای دیجیتال نیز کشیده شده است.