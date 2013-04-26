به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی با بیان اینکه فدراسیون جدید از سال 86 و بعد از دوره انتقالی روی کار آمد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از زمان تشکیل هیات رئیسه جدید و شروع به کار آن، از لحاظ ساختاری و قانونمند شدن فعالیت‌ها، سرفصل جدیدی در فوتبال کشور ایران شکل گرفت. در این بین 16 موضوع سرفصل کاری در بخش‌های مختلف فدراسیون مورد توجه قرار گرفت که توجه به کسب کرسی‌های بین‌المللی در فیفا، AFC و غرب آسیا از مهمترین اهدافمان بود. خوشبختانه تا این لحظه 15 کرسی بین‌المللی کسب کرده و حضورمان در بخش بین المللی را دو رقمی کردیم.

استاندارسازی برای دریافت سهمیه کامل

وی با بیان اینکه استانداردسازی باشگاه های لیگ‌برتری و کسب سهمیه‌های کامل حضور در مسابقات لیگ قهرمانان هم از دیگر از برنامه‌های ما بود که تا به امروز تا حدودی به این اهداف نزدیک شدیم، افزود: در این بخش باشگاه‌ها کار ابتدایی به لحاظ رساندن تشکیلات خود به حد استاندارد را بر عهده داشتند. برای رسیدن به تیم مهم باشگاه‌ها می‌بایست هیات مدیره، آکادمی، تیم های مختلف در رده‌های پایه، بخش‌های اداری، حقوقی خود را تشکیل و آنها را با استانداردهای AFC تطبیق می‌دادند.

فعالیت جدی در بخش تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی

دبیرکل فدراسیون فوتبال بر فعالیت جدی فدراسیون در بخش تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی تاکید کرد و یادآور شد: اقدامات در خصوص این مسایل شروع شده است اما هنوز موفق به اجرایی شدن آنها به طور کامل نشدیم زیرا از دست فدراسیون و سازمان لیگ خارج است. ما دانش این مساله را به باشگاه‌ها ارایه کردیم اما اراده‌های لازم برای خصوصی و تجاری شدن باشگاه نه در اختیار فدراسیون نه سازمان لیگ و نه باشگاه هاست زیرا سازمان خصوصی‌سازی کشور باید آنها را انجام دهد.

منتظر اتفاقات خوب در مورد خصوصی‌سازی

وی همچنین افزود: در این خصوص سال گذشته جلساتی را با کمیسیون تربیت بدنی و ورزش مجلس داشتیم. در مجموع حرکات خوبی انجام شده و امیدوارم با همت نمایندگان مجلس و طبق یک لایحه دو فوریتی یا هر جوری که خودشان صلاح می‌دانند این اتفاق جنبه رسمی پیدا کند تا اتفاقات خوبی تا پایان سال درباره خصوصی‌سازی رخ دهد.

اقدامات مناسب باشگاه‌ها برای درآمدزایی

نبی یکی دیگر از بخش‌های مورد توجه فدراسیون را درآمدزایی بیان کرد و ادامه داد: در بخش درآمدزایی هم اتفاقات خوبی در باشگاه ها صورت گرفته است. حق پخش، تبلیغات روی پیراهن و استفاده از فضای محیطی و ... مواردی هستند که در اختیار باشگاه‌ها است و طبق قوانین تجارت، با استفاده از این موارد می‌تواند درآمدزایی کنند.

حیات باشگاه‌ها در خطر!

وی با اشاره به اینکه در بخش بازاریابی هم سازمان لیگ اقداماتی را برای جذب درآمد ضورت گرفته، اضافه کرد: هر چند این درآمدزایی و دریافت حق پخش تلویزیونی قابل مقایسه با لیگی همچون لیگ ژاپن نیست، اما اقدامات آغاز شده است. در این بخش هیات رئیسه فدراسیون و سازمان لیگ اعتقاد دارند که اگر در حق پخش تلویزیونی تجدید نظری صورت نگیرد، حیات باشگاه‌ها به خطر می‌افتد و باید جذب درآمد به گونه‌ای باشد که ضمن بقای باشگاه توسعه نیز صورت بگیرد و امیدواریم که به راه حل مناسبی دست یابیم.

نزدیک شدن ورزشگاه‌های به استانداردهای AFC

دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد استانداردسازی ورزشگاه‌ها هم تاکید کرد: خوشبختانه ما در این بخش هم بسیار خوب عمل کردیم و اکثر ورزشگاه‌هایمان به لحاظ زمین چمن از حداقل استانداردها برخوردار است. در بخش سکو، محل انجام مصاحبه، جایگاه خبرنگاران و ... ورزشگاه‌های ما کم کم به استانداردهای AFC پیش می‌روند. اساساً از نظر ایمنی و امنیت مسابقات در این چند ساله اقدامات خوبی صورت گرفته و آن بخش از مسابقات که مربوط به فدراسیون فوتبال است، فعالیت‌ها مناسب بوده است.

رضایت AFC از میزبانی‌‎های ایران

وی با اشاره به اینکه فدراسیون فوتبال متولی برگزاری شش هزار مسابقه و نظارت بر آنها در رده‌های مختلف در سراسر کشور است، در خصوص بحث دریافت میزبانی هم اظهار داشت: فدراسیون فوتبال در این مدت توانسته در فوتسال، رقابت‌های نوجوانان و جوانان میزبانی‌هایی را بر عهده بگیرد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم از این میزبانی‌ها رضایت داشته است.

مظلوم در بخش آموزش

نبی همچنین در خصوص کارهایی که در بخش آموزش فدراسیون صورت گرفته، اشاره کرد و افزود: متاسفانه به این بخش که نمودار توسعه فوتبال هر کشور است، بسیار مظلوم بوده و توجه آنچنانی به آن صورت نمی‌گیرد. البته فدراسیون در بخش مربیان، مدیران و داوران فعالیت‌های بی‌سابقه‌ای داشته و به از لحاظ آماری کلاس‌های بسیاری را برگزار کردیم. در مواردی تعدادی از مدرسان ایرانی مورد تایید فیفا در ایران وظیفه تدریس این کلاس‌ها را بر عهده داشتند و در مواردی هم از مدرسان فیفا استفاده میشود. ما هم دوره‌ها و هم کارگاه‌های آموزشی مختلف ویژه رسانه‌ها داشتیم تا در این زمینه‌ها پیشرفت کنیم.

آمار دوپینگ در ایران کمتر سایر کشورها

وی به فعالیت‌های کمیته‌ پزشکی فدراسیون فوتبال هم اشاره کرد و اذعان داشت: چند سال پیش پزشکان تجربی در تیم‌ها حضور داشتند، اما با تلاش‌هایی که این کمیته‌ انجام داد و تهدید باشگاه‌هایی که پزشک متخصص نداشتند به کنار گذاشته شدن از لیگ، اکنون همه باشگاه‌های لیگ برتری از پزشکان متخصص استفاده می‌کنند. در بخش دوپینگ هم فدراسیون فوتبال و کمیته پزشکی در چارچوب قوانین در نظر گرفته پیش رفته است. نسبت به سنوات گذشته روی بحث دوپینگ شدت عمل نشان دادیم. برای مدیران، مربیان و بازیکنان کارگاه‌های آموزشی گذاشتیم و در این خصوص نهایت دقت و کنترل را به کار بستیم که نتیجه آن این است که امروز نسبت به سایر کشورها آمار دوپینگ ایران کمتر بوده است.

کمیته‌ها نباید در کار دپارتمان‌ها دخالت کنند

دبیرکل فدراسیون فوتبال که بر ترغیب باشگاه‌ها به داشتن آکادمی تاکید و اعلام کرد در این بخش بیشتر باشگاه‌ها نمره خوبی گرفتند، اما تعدادی از باشگاه‌ها هم نمره‌شان منفی بوده است، یادآور شد: در بخش تشکیلات خود فدراسیون اقدامات خوبی صورت گرفته است. فدراسیون فوتبال از مجمع تا هیات رئیسه، کمیته‌ها و دپارتمان‌ها فعالیت‌های کاملاً مشخصی دارند که در این بین کمیته‌ها زیر نظر رئیس فدراسیون و دپارتمان زیر نظر دبیر با برنامه‌ریزی مشخص فعالیت خود را ادامه می‌دهند. دپارتمان‌ها در حوزه وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند و واقعیت این است که کمیته‌ها نباید در کار دپارتمان‌ها دخالت کنند زیرا هرج و مرج به وجود می‌آید. کمیته ها سیاست گذار هستند، ارایه طریق می‌کنند و پیشنهادات خود را به هیات رئیسه می‌دهند اما در کنار آنها دپارتمان‌ها وظایف اجرایی دارند به نحوی که سیستم کاری‌شان مشخص است.

راه‌اندازی مجموعه خاص تیم ملی

وی در خصوص بحث زیر ساخت‌های فدراسیون هم یادآور شد: حدود 150 نفر در دو مجموعه مینی هتل و کمپ تیم‌های ملی مشغول هستند. همیشهراه هتل پر است زیرا 18 تیم ملی ما اردوهای خود را در این محل ها برگزار می‌کنند. در کنار آن کلینیک کمپ به صورت شبانه‌روزی به همه ورزشکاران مستقر در کمپ خدمات ارایه می‌کند. در این مدت چمن مصنوعی و زمین فوتبال ساحلی هم این مجموعه اضافه شده است. در مرحله بعدی توسعه مجموعه قصد داریم، مجموعه خاص آب درمانی و کلینیک تخصصی برای تیم ملی بزرگسالان را در فاز اول راه اندازی کنیم و در صورت توسعه آن و داشتن ظرفیت لازم، در فاز دوم باشگاه‌ها هم می‌توانند از این مجموعه استفاده کنند.

دریافت 2.5 میلیون دلار از فیفا

نبی با تاکید بر اینکه در این شش سال حدود 2.5 میلیون دلار از فیفا جهت احداث این کمپ دریافت شده، ادامه داد: این مبلغ برای ساخت و ساز مجموعه آکادمی و کمپ تیم‌های ملی بوده است. البته خود فیفا هم برای هر کشور که تحت عناوین پروژه‌های گل و یا غیره سرمایه گذاری می‌کند، ناظر می‌فرستد و بر اساس پیشرفت پروژه ها پرداخت‌هایش را انجام می‌دهد.

در هزینه برای تیم‌های ملی صرفه جویی نکردیم

وی با اشاره به اینکه 18 تیم ملی در رده‌های مختلف و در دو بخش آقایان و بانوان زیر نظر فدراسیون فوتبال اداره می‌شوند، افزود: این تیم‌ها همیشه اردو و مسابقه دوستانه دارند و با آمادگی در مسابقات برون مرزی شرکت می‌کنند. ما از هزینه کردن برای این تیم‌ها به هیچ وجه صرفه جویی نکرده و سعی کردیم این تیم‌ها به سوی موفقیت حرکت کنند. تیم‌هایی که پشتوانه های فوتبال ایران خواهند بود.

عقب نشینی نمی‌کنیم

دبیرکل فدراسیون فوتبال ادامه داد: در زمانی تیم نوجوانان نتیجه گرفت، قهرمان آسیا شد و به جام جهانی رفت اما تیم جوانان به دلیل بدشانسی صعود نکرد. همه بازیکنان این تیم‌ها پشتوانه‌های فوتبال ملی هستند. نتایج آنها مهم است اما اگر جایی نتیجه نگیریم عقب نشینی نمی‌کنیم زیرا پشتوانه‌سازی باید به نحوی پیش برود که تیم بزرگسالان از این نفرات استفاده کند و برای فوتبال مملکت پشتوانه‌های خوبی باشد.

من قانع نیستم

وی با تاکید بر اینکه مهندسی کردن در فوتبال چه از لحاظ علمی و چه تئوری در فدراسیون فوتبال به بهترین نحو صورت گرفته، یادآور شد: ما در این سال‌ها در فاز نخست مهندسی و نقشه فدراسیون را مشخص کردیم، بحث کنترل و ارزیابی آن می‌ماند که یک بخش آن نتایج فوتبال ملی و بخشی آن نتایج فوتبال در سطح باشگاهی است که قطعاً کنترل مهمتر از اجرای پلان است. باید در این بخش هم فعالتر شویم و افرادی که متخصص هستند، را جذب کنیم که با کنترل نظارت بر امور اجرایی کارها به بهترین نحو ادامه پیدا کند. این ارزیابی صورت می‌گیرد اما من قانع نیستم.

نقش عدم تفاهم در تفسیرها در وضعیت حق پخش تلویزیونی

نبی در مورد کلیف نهایی حق پخش تلویزیونی برای لیگ سیزدهم، خاطرنشان کرد: در آستانه شروع فصل جاری قراردادی بین سازمان لیگ و صدا و سیما منعقد شد که در یکی از آیتم‌های آن تفسیر بخش حقوقی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال این است که فدراسیون می‌تواند رقم و عدد قرارداد را افزایش دهد اما بخش حقوقی صدا و سیما آن را طور دیگری تفسیر می‌کند. حتی در یکی از برنامه‌های 90 رفیعی در حمایت از صدا و سیما صحبت‌هایی را انجام داد، اما وقتی یکی از اعضای حقوقی فدراسیون فوتبال می‌خواست در مورد مسائل مطرح شده صحبت کند، به او اجازه داده نشد به ابهامات مطرح شده پاسخ دهد. این عدم تفاهم در تفسیرها باعث شد به نتیجه نرسیم و هنوز هم نرسیدیم زیرا آنها رای خود را دارند و ما هم نظر خودمان.

اصلا تهدیدی صورت نگرفت

وی با تاکید بر اینکه قرار است در نخستین نشست هیات رئیسه سازمان لیگ که هفته‌ آینده برگزار می‌شود و اعضای هیات رئیسه انتخاب می‌شوند، رسیدگی به این مسئله در دستور کار اعضا قرار خواهد داشت، افزود: غیر از نشست با صدا و سیما، جلساتی هم با مبادی دیگر داشتیم که در نهایت به حرف آنها گوش کردیم تا لیگ دوازدهم بصورت مستقیم پخش شود. اصلا تهدیدی هم صورت نگرفت. ما در ابن بخش اینگونه عمل نمی‌کنیم که بخواهیم یک طرفه کارها را پیش ببریم و سعی داریم با تعامل کارها بهتر پیش برود.

اتوبان تعامل فدراسیون فوتبال و صدا و سیما یکطرفه نیست

دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد اینکه به نظر می‌رسد اتوبان تعامل فدراسیون فوتبال و صدا و سیما یکطرفه است و حتی آنها ساعت برگزاری مسابقات را به شما تحمیل می‌کنند، خاطرنشان کرد: مجبور به پذیرفتن شرایط صدا و سیما نمی‌شویم بلکه خودمان در نهایت با این مسئله موافق کردیم. یکسری بدیهیات مدنظر طرفین است که باعث می‌شود کارها با توافق پیش برود. همچنین هماهنگی خوبی بین شبکه سه و سازمان لیگ وجود دارد و تغییر ساعت بازی‌ها هم با هماهنگی صورت می‌گیرد و تضادی در این بین وجود ندارد. تنها در دو هفته‌ ابتدایی لیگ دوازدهم ناهماهنگی به وجود آمد که با صحبت‌های انجام گرفته، آن مشکل هم برطرف شد.

سهم فوتبال چه می‌شود

وی در مورد اینکه چرا دو اپراتور تلفن همراه، خود را حامی ورزش می‌دانند و لحظاتی پیش از شروع مسابقات فوتبال تبلیغ می‌کنند، اما پولی نصیب فوتبال نمی‌شود؟، تاکید کرد: قاعدتا درآمد صدا و سیما از طریق تبلیغات، وارد خزانه می‌شود و این طور نیست که این پول‌ها به شبکه‌های تلویزیونی برسد. در نهایت اینکه فکر کنیم تمام این هزینه‌ها به شبکه 3 می‌رسد درست نیست زیرا هر شبکه از آن خزانه بودجه مشخصی دارد. حرف‌مان هم این است که سهم فوتبال در این خصوص چه می‌شود. البته در نشست آتی سازمان لیگ به این موضوع و نامه مکتوبی که باشگاه‌ها در خصوص اینکه این تبلیغات چگونه بوده و سهم‌شان در این بخش چقدر است، به فدراسیون ارسال کرده‌اند، بحث و بررسی صورت می‌گیرد. باید دید سازمان لیگ که نماینده باشگاه‌ها است، چه نسخه‌ای برای این مسئله دارد.

افزایش حق پخش به سود باشگاه‌ها است

نبی همچنین با تاکید بر اینکه از قراداد سه سال حق پخش بین صداوسیما و فدراسیون فوتبال یکسال دیگر باقی‌مانده است، اضافه کرد: قاعدتا آنچه مسلم است درباره حق پخش تلویزیونی، تفسیر فدراسیون فوتبال همچنان همان تفسیر قبلی است و اگر توافقی صورت بگیرد، افزایش قرارداد به سود باشگاه‌ها خواهد بود. باز هم تاکید می‌کنم این درآمدها به جیب شبکه سوم نمی‌رود زیرا آنها بودجه مشخص دارند. البته بنده دو نشست با ضرغامی داشتم و از ایشان تشکر می‌کنم زیرا دید و نظر مثبتی نسبت به ورزش داشته است زیرا خودشان ورزشی هستند، به همین دلیل امیدوارم به فدراسیون فوتبال هم کمک کنند.

شبانه‌روزی کار کردیم تا فدراسیون برتر آسیا شدیم

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگاران از پیش بینی بودجه 48 میلیاردی برای انجام تمام اقدامات فدراسیون فوتبال در طول یکسال پیش از بالا رفتن نرخ ارز خبر داد و تاکید کرد: رقبای ما که کشورهای استرالیا‌، ژاپن، کره‌جنوبی، عربستان، قطر و امارات هستند، منابع سرشار و بودجه بسیار بالاتری از بودجه ما دارند. با تمام این سختی‌ها در فدراسیون فوتبال کار شبانه‌‎روزی صورت می‌گیرد، موضوعی که باعث شده در رقابت با آنها عنوان برترین فدراسیون سال را بدست آوریم.

با حداقل امکانات به حداقل افتخارات بسنده کنیم

دبیرکل فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه اگر نتوانیم در بحث منابع مالی اقدامات مثبتی انجام دهیم باید با حداقل امکانات به حداقل افتخارات بسنده کنیم، افزود: برای اینکه از بین نرویم و گذر از این مسئله، در این شش سال در فدراسیون فوتبال تلاش کردیم حفظ آبرو کنیم. این است که می‌بینید همکاران ما در فدراسیون چند شغل دارند اما تنها یک حقوق می‌گیرند که به خاطر کاهش هزینه‌های فدراسیون است.

بودجه محقق نشود، باید از فعالیت‌ها کم کنیم

وی همچنین یادآور شد: 10 سال پیش به باشگاه بشیکتاش رفته بودم و مشاهده کردم این باشگاه 700 نفر کارمند دارد و تنها 400 نفر آن در بخش بازاریابی و مارکتینگ فعال هستند و سایر نفرات در کمپ و بخش‌های اداری آن باشگاه فعالیت می‌کنند. اما فدراسیون ما اکنون با 18 تیم ملی، 31 هیات استانی تحت پوشش و سازمان لیگ، با 150 نفر و نهایتا سالی 48 میلیارد تومان اداره می‌شود. متاسفانه اگر این بودجه ما محقق نشده و طبق تقویم پیش نرویم، باید بخش‌های سرمایه گذاری، آموزشی و اردویی خودمان را کاهش دهیم که این مسئله در دراز مدت به ضرر فدراسیون خواهد بود.

به هیچ نفرات را بر اساس نظرات شخصی انتخاب نمی‌کنیم

نبی در بخش پایانی این گفتگو در خصوص صحبت‌های مطرح شده در برنامه اخیر 90، طرح این اتهام که سرپرستان تیم‌های ملی سرپرستان نبی هستند و همچنین آنها به زبان انگلیسی اشرافیت ندارند، تصریح کرد: متاسفانه آن شب به دلیل اینکه قرص خورده بودم، نتوانستم استثناً برنامه 90 را ببینم. بعضا مطالب در این برنامه به صورت یک طرفه و در مواردی دو طرفه یا سه طرفه مطرح می‌شود اما مهم نیست زیرا به لحاظ ساختاری در فدراسیون فوتبال کار خودمان را انجام می‌دهیم. در فدراسیون حوزه اختیارات مجمع، هیات رئیسه، دپارتمان و حوزه اختیارات بنده مشخص است. ضمن اینکه باید به این موضوع توجه کرد بیشتر افرادی که اکنون در فدراسیون فوتبال هستند، از حدود 20 سال پیش در فدراسیون حضور دارند و به هیچ وجه من و کفاشیان بر اساس نظر شخصی‌مان افراد را انتخاب نمی‌کنیم. اگر دنبال گروه و گروه بازی بودیم، این افراد را کنار گذاشته و نفرات جدیدتر را می‌آوردیم. اما این اتفاق نیفتاد و برای افراد قدیمی تصحیلات بیشتری هم در نظر گرفتیم.

سرپرست باید نقش پدر را ایفا کند، نه معلم زبان باشد

وی در مورد بحث سرپرستی تیم‌های ملی هم اظهار داشت: در تیم‌های ملی رده‌های سنی کسی باید به عنوان سرپرست انتخاب شود که بتواند نقش پدر را ایفا کند، نه معلم زبان باشد. بازیکنان تیم‌های ملی امانت است که از سوی خانواده‌ها و جامعه فوتبال در اختیار فدراسیون قرار گرفته و باید ضمن حفظ شان فدراسیون، از آنها به بهترین شکل حفاظت کنیم که یک سرپرست باید ذاتا این توانایی را داشته باشد. باید قابیلت‌های افراد به نحوی باشد که فرد مدنظرمان شرایط احراز این پست و سمت را داشته باشد. شاید در مواردی از فردی که از نظر آکادمیک در سطح خوبی است، نتوانیم استفاده کنیم و فردی که تجربه بیشتری دارد، مورد استفاده قرار گیرد. بنده به این مسائل توجهی ندارم و تازمانیکه به فوتبال خدمت می‌کنم، وظایفم مشخص است و آنها را انجام می‌دهم.

برخی مطالبی را بیان می‌کنند که درست نیست

دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه استعدادیابی تیم زیر 15 سال از 10 روز پیش آغاز شده بود اما برخی دوستان مطالبی را در مورد این تیم بیان کردند که صحت نداشت، در پایان گفت: متاسفانه برخی مطالبی را بیان می‌کنند که درست نیست تا تعجیل در بیان آن دارند. بطور مثال می‌گویند مسابقات در کره‌جنوبی است درحالیکه رقابتها در چین برگزار می‌شود. البته اگر شما به برنامه‌های فدراسیون فوتبال در یک ماه گذشته نگاه کنید، متوجه می‌شوید که در یک ماه به اندازه فعالیت یکسال برخی از بخش‌های دیگر فعالیت داشته‌ایم، پس نیاز است در این مقطع حساس به تیم ملی کمک شود.