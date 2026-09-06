به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی که امروز (یکشنبه ١٥ شهریور) در محل این فدراسیون برکزار شد در مورد اقدامات صورت گرفته برای کاروان اعزامی به بازی های آسیایی ٢٠٢٦ توضیح داد.

وی گفت: فدراسیون پزشکی ورزشی پشتیبان ورزش قهرمانی است ما هستیم تا ورزشکاران با خیال راحت ورزش کنند. فدراسیون بی مدال هستیم در کنار تمام مدال های کسب شده حضور داریم و سهیم هستیم چون لازمه کیب مدال سلامتی است اما در مراسم های تقدیر حای همکاران ما خالی است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به شرایط جنگ در کشور تصریح کرد: با افتخار در کنار مردم بوده و هستیم و در هر شرایطی آمادگی خود را حفظ کردیم. یکی از فعالیت‌های مهم فدراسیون پزشکی ورزشی انجام معاینه پزشکی ورزشکاران المپیک و پارالمپیک برای رویدادهای آسیایی و المپیک است، حدود ٦٠٠ ورزشکار را برای ناگویا معاینه کردیم که البته با اضافه شدن بازی های جهانی عشایر تعدادشان به ٨٠٠-٧٠٠ نفر رسید.

نوروزی تاکید کرد: بعضا ورزشکاران به دلیل پزشکی مشکل داشته اند که توصیه داشتیم اعزام نشوند اما هیچ وقت با مشکل سلامت ورزشکاران مان در جریان بازی ها مواجه نبوده ایم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به حوزه دوپینگ گفت: نتیجه ازمایش ها بعد از بررسی کامل توسط ایران نادو اعلام رسمی می شود. تا در مورد ورزشکاری صحبتی مبنی بر دوپینگ مطرح می شود، به دنبال معرفی او هستند در حالیکه از نظر قانونی و اخلاقی درست نیست. باید یک سری ملاحظات داشت، اول اینکه بعد از نهایی شدن اعلام شود با این حال در مورد سن زیر قانونی ملاحظاتی برای عدم اعلام داریم.

وی گفت: در سال ٢٠٢٥ از ٣٥ رشته ورزشی ١٠٨٥ نمونه گیری انجام شد که ٨٧ نمونه خونی و بقیه ادرار بود، ٣٥ نمونه مثبت شده است که برخی مربوط به امتناع از نمونه گیری یا عدم همکاری بوده است.

نوروزی گفت: این آمار نشان می دهد شرایط خوب است، در زمان جنگ برای ارسال نمونه ها مشکل داشتیم اما با تدبیر خاصی از عدم ارسال جلوگیری کردیم و نتیجه ها را هم دریافت کردیم از نظر ارزی هم برای پرداخت ها همیشه مشکل داشتیم که تدبیر شده است. به روز هستیم و مشکلی نداریم. در وادا و دوپینگ اسیا و اقیانوسیه هم مشکل نداریم.

وی در مورد چگونگی انتخاب رشته ها برای نمونه گیری گفت: رشته های پرخطر مانند فوتبال، کشتی و … بیشتر مورد نمونه گیری قرار می گیرند، برای فصل جاری لیگ فوتبال تا به امروز هر هفته تست و نمونه گیری داشته ایم.

نوروزی تاکید کرد: نتیجه نمونه گیری های به عمل امده از ورزشکاران اعزامی به ناگویا تا پیش از اغاز رسمی بازی ها به دستمان می رسد و اعلام رسمی می کنیم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد مرگ های ناگهانی در مسابقات گفت: بعضا مسابقات بدون هماهنگی با ما اقدام به برگزاری مسابقات می کنند اما وقتی هماهنگ شده باشد، تا حد امکان اقدام به اعزام امبولانس می کنیم که از خیلی حوادث جلوگیری می کند.

نوروزی با بیان اینکه ٢٤٠٠ ورزشکار سازمان یافته داریم، در مورد نظارت بر سلامت اماکن ورزشی گفت: بیش از ٨ هزار بازدید از اماکن داشته ایم با این هدف که سلامت اماکن از حیث عدم فروش مواد ممنوعه و ... بررسی شود و در صورت مواجه با مورد خاص، تذکر لازم را دادیم.

وی با اشاره به تفاهم نامه با کشتی گفت: با همه فدراسیون ها تفاهم نامه داریم اما کشتی خیلی پیگیر است، با این فدراسیون تفاهم نامه آموزشی منعقد کردیم اما باعث نمی شود از وظیفه قانونی خود غافل شویم، وظیفه ما نظارت بر ورزشکاران است، فدراسیون کشتی نهایت همکاری را برای نمونه گیری داشته است.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: پوشش مسابقات بر عهده اورژانس کشور نیست، پوشش پزشکی مسابقات بر عهده برگزارکننده مسابقات است به خصوص که وقتی مسابقه ای برگزار می شود هزینه ای بابت انتظامات، پزشکی و … دریافت می شود، به ما اطلاع دهند اقدام به اعزام املولانس می کنیم و البته از بخش خصوصی کمک می گیریم.

نوروزی در مورد اینکه چندی پیش مأموران وادا برای نمونه گیری از جوجیتسو اقدام کردند اما انها حضور نداشتند گفت: همکاران ما در نادو اقدام به نمونه گیری از این ورزشکاران کردند، یکی از انها مشکل نداشت و اعزامش به بازی های اسیایی در حال انجام است اما دیگری مصدوم بود و اصلا به این دلیل اعزام نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که استقلال بعد از دربی درخواست کرده از بازیکن خارجی پرسپولیس تست گرفته شود، تصریح کرد: نمی‌شود چون تیمی که می‌بازد زمین و زمان را بهم می‌ریزد. ممکن است بگویند بازیکنان حریف در حالت عادی نبوده‌اند یا دوپینگ کرده‌اند. یکی از راه‌ها هدفمند است و ممکن است به حرف عوامل مسابقه هم گوش دهیم.



رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «در دوره پیشین بازی های پاراآسیایی کاروان ایران دوپینگی داشت، چه تمهیداتی اندیشیده شده برای این دوره بازی ها؟»، گفت: مسئولیت دوپینگ با خود ورزشکار است ما نمونه گیری داریم‌ اما چه تضمینی است که ورزشکار بعد از نمونه گیری ما اقدام به دوپینگ نکند؟ ضمن اینکه برخی مواد برای چند ساعت تاثیر دوپینگ دارند، ورزشکار فرم‌ عدل پر می کند و دوره آموزشی می بیند، بنابراین مسئولیت با خودش است.