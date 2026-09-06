مأمور قلابی در شهریار هنگام اخاذی از شهروندان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میر محمدرضا موسوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از بازداشت مردی خبر داد، که با معرفی خود به عنوان مأمور، از شهروندان اخاذی می‌کرد.

به گفته فرمانده انتظامی شهریار، تحقیقات پلیس پس از دریافت گزارش‌هایی درباره اخاذی یک فرد با این شیوه آغاز شد و مأموران کلانتری ۱۳ امیریه مأمور رسیدگی به موضوع شدند.

مأموران گشت این کلانتری در جریان گشت‌زنی، مردی را که با یک دستگاه خودروی پراید سفیدرنگ در حال اخاذی از شهروندان بود شناسایی کردند. پلیس پس از مداخله، این فرد را در محل بازداشت و خودروی او را نیز توقیف کرد.

در بازرسی از خودرو، یک دستگاه بی‌سیم، اسپری فلفل و یک دستگاه شوکر پیدا شد؛ تجهیزاتی که به گفته پلیس، همراه متهم بوده است.

سرهنگ موسوی جزئیات بیشتری درباره تعداد افرادی که احتمالاً هدف این اخاذی‌ها قرار گرفته‌اند یا میزان وجوه دریافت‌شده از شهروندان ارائه نکرده است.

متهم پس از بازداشت و تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شده است.

پلیس درباره اینکه این فرد دقیقاً با چه عنوان یا شیوه‌ای خود را مأمور معرفی می‌کرد نیز توضیح بیشتری نداده است، اما پرونده اکنون در اختیار دستگاه قضایی قرار دارد تا اتهامات مطرح‌شده علیه او بررسی شود.

بازداشت این فرد در شرایطی انجام شده که استفاده افراد سودجو از عنوان و تجهیزات منتسب به نیروهای انتظامی می‌تواند علاوه بر ایجاد ترس و فشار بر شهروندان، اعتماد عمومی به مأموران واقعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.