به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورا و در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری با اشاره به ماده هشتم این طرح مبنی بر تکلیف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برای بررسی الزامات در صدور پروانه ساختمانی ابنیه مشمول، اظهار کرد: برای تأیید الزامات نباید کار چندباره انجام شود و نیازی به ارسال الزامات جهت تأیید به سازمان آتش نشانی نیست.

چمران رئیس شورا با بیان اینکه اتاق امن باید به گونه ای طراحی شود که در زمان تخریب ساختمان سالم بماند، تصریح کرد: می توان برای ادارات دولتی نیز چنین اقدامی انجام داد. باید دستورالمعلی برای پروژه هایی که مشمول اتاق امن می شوند، تهیه شود.

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا با بیان اینکه فضای امن برای اصابت ترکش هاست، گفت: این تنها برای شرایطی است که اصابت ها مستقیم نباشد. باید در این فضای امن الزاماتی همچون تهویه هوا در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: اینکه تمام ساختمان های دولتی الزام شوند که فضای امن داشته باشند، باید الزاماتی شامل میزان جمعیت مورد توجه قرار بگیرد و باید برای آن تدابیری اندیشیده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با بیان اینکه مدیران ساختمان ها باید بر احداث پناهگاه ها در ساختمان های خصوصی نظارت کنند، گفت: نیازی به نظارت شهرداری تهران به پناهگاه ساختمان های خصوصی نیست.

چمران در مورد ماده دهم این طرح مبنی بر تکلیف شهرداری تهران نسبت به ایجاد و تکمیل سامانه مدیریت اطلاعات پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و انتشار اطلاعات غیرمحرمانه آن جهت اطلاع عموم مردم، اظهارکرد: اینکه اطلاعات در یک سامانه اطلاع رسانی شود، به درد کسی نمی خورد و باید محرمانه باشد و در اختیار سازمان های مسئول قرار بگیرد. نباید این اطلاعات در سامانه باشد که در داخل و خارج به آن دسترسی داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بنده موافق انتشار این اطلاعات نیستم و سازمان پدافند غیرعامل نیز در مورد انتشار این اطلاعات تجدید نظر کند. ضوابط این سازمان درست نیست و باید وضعیت ساختمان آن را دید.

وی همچنین تصریح کرد: اینکه اطلاعات دشمن زیاد است، باور نکنید. اینکه آنها چنین می گویند، برای این است که شما را بترسانند؛ اطلاعات آنها دقیق نیست و سازمان مدیریت بحران شهرداری نیز باید نظارت و مراقبت لازم را داشته باشد که افراد یا پیمانکاران اطلاعات پناهگاه ها را محرمانه نگه دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه وقتی یک شهر سالها بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع عمل می کند، نباید از ضوابط عقب نشینی کنیم، یادآور شد: وقتی دشمن یک واحد مسکونی یک طبقه را هم مورد حمله قرار می دهد، تفاوتی ندارد که چهار طبقه بسازیم یا پنج طبقه.



چمران ادامه داد: اضافه کردن به بافت شهری به صلاح نیست؛ بافت شهری جایی برای اضافه کردن ندارد. اصولاً نگرانم که نتوانیم تراکم را کاهش دهیم و به جمعیت و خطرات ناشی از آن کمک کنیم.



وی با اعلام اینکه ما نمی توانیم تراکم را کاهش دهیم، گفت: تنها باید به گونه ای عمل کنیم که تراکم اضافه نشود. اگر بتوانیم این شرایط را کنترل کنیم، موفق عمل کرده ایم. باید با این روند از خطرات بکاهیم.

آقامیری رئیس کمیته عمران هم تأکید کرد: با توجه به آسیب دیدن منازل اطراف کلانتری ها باید در جانمایی مراکز نظامی، سیاسی و امنیتی دقت نظر لازم را داشت.

چمران در ادامه این جلسه با بیان اینکه نمی توان در فضای زیرین بوستان ها پناهگاه ساخت، اظهار کرد: ساخت پناهگاه در چنین فضایی به ریشه درختان آسیب خواهد زد. لذا اقدامات در این حوزه باید بر اساس قانون باشد. به عقیده بنده هرگونه پارکینگ سازی و پناهگاه سازی در بوستان ها ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: قطعاً و یقیناً قطع درختان و ساخت پناهگاه در بوستان ها عملی نیست.



چمران در پایان یادآور شد: در این شرایط کشور ضروری بود که ساخت پناهگاه ها به تصویب برسد و امیدواریم شهرداری در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد. موارد دیگر را به صورت محرمانه بررسی خواهیم کرد.



طرح الزام شهرداری تهران به احداث و بهره‌برداری از پناهگاه‌ها و فضاهای امن شهری و رعایت الزامات پدافند غیر عامل در ساختمان‌ها و طرح‌های شهری با حداکثر آراء موافق تصویب شد.