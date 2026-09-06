به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد، امروز از اجرای پویش «مشق مهر؛ همدلی امروز، ساختن آینده فردا» با هدف تأمین و توزیع پنج هزار بسته نوشتافزار میان دانشآموزان نیازمند خبر داد و از خیران و مردم نیکوکار شهرستان برای مشارکت در این طرح دعوت کرد.
وی با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید اظهار کرد: حمایت از دانشآموزان نیازمند و فراهم کردن زمینه حضور شایسته آنان در مدارس، یکی از جلوههای ارزشمند مسئولیت اجتماعی و همدلی مردم و دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: در همین راستا جشن گلریزان و پویش «مشق مهر؛ همدلی امروز، ساختن آینده فردا» با هدف تأمین و توزیع پنج هزار بسته نوشتافزار برای دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی شهرستان نظرآباد اجرا میشود.
ارزش هر بسته یک میلیون تومان
فرماندار نظرآباد با بیان اینکه ارزش هر بسته نوشتافزار یک میلیون تومان است، گفت: هر بسته شامل یک کولهپشتی مدرسه، دو جلد دفتر خطدار، یک جلد دفتر نقاشی، یک بسته مدادرنگی ۱۲ عددی، دو عدد مداد و دو عدد خودکار است.
شمیرانی ادامه داد: برای تأمین این پنج هزار بسته، نیازمند همراهی خیران، نیکوکاران، فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و عموم مردم شریف شهرستان هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت و همدلی مردم، هیچ دانشآموز نیازمندی به دلیل مشکلات اقتصادی، سال تحصیلی جدید را با دغدغه کمبود لوازمالتحریر آغاز نکند.
فرماندار نظرآباد با قدردانی از دستگاههای مشارکتکننده در این پویش خاطرنشان کرد: فرمانداری نظرآباد، جهاد کشاورزی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرکهای صنعتی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و اداره بهزیستی شهرستان در اجرای این طرح مشارکت دارند.
شمیرانی تصریح کرد: این پویش صرفاً برای تأمین چند قلم لوازمالتحریر نیست، بلکه اقدامی برای حفظ کرامت دانشآموزان، ایجاد امید و فراهم کردن فرصت برابر برای تحصیل است و هر مشارکت کوچک میتواند گامی بزرگ برای ساختن آینده فرزندان این سرزمین باشد.
اعلام روشهای مشارکت در پویش مشق مهر
وی از مردم نیکوکار شهرستان نظرآباد خواست با پیوستن به پویش «مشق مهر» در این حرکت انساندوستانه سهیم شوند و با کمک به تأمین بستههای نوشتافزار، لبخند را به چهره دانشآموزان نیازمند هدیه کنند.
بر اساس این گزارش، خیران میتوانند به دو شیوه تهیه اقلام نوشتافزار یا مشارکت مالی در این پویش همراهی کنند.
مبالغ مشارکت مالی نیز میتواند به کارت شماره ۶۰۳۷-۹۹۷۹-۵۰۰۲-۸۷۶۲ متعلق به کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شود.
همچنین محل تحویل بستههای «مشق مهر»، کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نظرآباد به نشانی نظرآباد، بلوار امام محمد باقر(ع)، نبش تقاطع محله رسالت اعلام شده است.
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