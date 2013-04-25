کارگروههای یازده گانه پدافند غیرعامل لرستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروههای یازده گانه پدافند غیرعامل استان لرستان ظهر پنج شنبه در نخستین جلسه شورای پدافند غیرعامل با حضور استاندار لرستان راه اندازی و با حکم حبیب الله دهمرده مسئولان کارگروهها مشخص شدند.

در این جلسه حسن شریعت نژاد به عنوان رئیس کارگروه دفاعی، امنیتی و دانشگاهی شورای پدافند غیر عامل لرستان منصوب شد.

بنابر این گزارش سجاد معین نیز به عنوان رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرام ملکی به عنوان رئیس کارگروه راه و شهرسازی و حجت الله بیرانوند نیز به عنوان رئیس کارگروه صنعت، معدن و تجارت شورای پدافند غیر عامل استان منصوب شدند.

همچنین اردشیر شیخ آزادی در این جلسه به عنوان رئیس کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک، هرمز نصیری به عنوان رئیس کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری، حجت الاسلام علی اسماعیلیان به عنوان رئیس کارگروه فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و حسن رضا مرادی نیز به عنوان رئیس کارگروه امداد و نجات شورای پدافند غیر عامل استان معرفی شدند.

برای ریاست کارگروه انرژی و آب، کارگروه جهاد کشاورزی و کارگروه سازماندهی و مشارکتهای مردمی شورای پدافند غیر عامل لرستان نیز به ترتیب محمد بحرینی، اسحاق طاهری مقدم و سردار کاظم علیزاده انتخاب شدند.