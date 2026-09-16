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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

تبیرئی: رضایتمندی ایثارگران اصلی‌ترین برنامه بنیاد شهید است

تبیرئی: رضایتمندی ایثارگران اصلی‌ترین برنامه بنیاد شهید است

دماوند- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران گفت: کسب رضایتمندی حداکثری ایثارگران، اصلی‌ترین برنامه بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، صبح چهارشنبه ،در جریان بازدید از طرح «میز خدمت» بنیاد شهید شهرستان دماوند و دیدار با خانواده‌های ایثارگران اظهار کرد: حضور در محل و شنیدن مستقیم دغدغه‌های ایثارگران از اولویت‌های بنیاد شهید در استان تهران است.

وی افزود: طرح «میز خدمت» با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و ارائه خدمات مستقیم و میدانی به آنان اجرا می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: هدف از اجرای برنامه‌هایی نظیر میز خدمت و دیدارهای چهره‌به‌چهره، ارائه خدمات مستقیم و میدانی به ایثارگران است.

تبیرئی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با حضور در محل، ضمن شناسایی و رفع مشکلات، اعتماد دوسویه میان بنیاد و ایثارگران را تقویت کرده و رضایتمندی آنان از فرآیند ارائه خدمات را افزایش دهیم.

کد مطلب 6948812

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    نظرات

    • نقی IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      2 0
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      داوطلبین ۳ماه جبهه را با بی‌عدالتی حذف کردید
    • نادرایماندار IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      2 0
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      سلام وعرض ادب:چنانچه اعتبار کارت حکمت جانبازان راافزایش بدهید فوق العاده سپاسگزاریم
    • رزمنده بسیجی دفاع مقدس کی شمس اردوتی IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      باسلام واحترام .چنانچه بعد از مدتها توقف در تشکیل کمیسیون های پزشکی بنیادشهید در خوزستان برای تعیین درصد مابقیه جانبازان تبصره بند الف ماده ۸۷ که احراز جانبازی شده اند اقدامی بفرمایید سپاسگزار خواهیم بود
    • IR ۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      چه رضایت مندی، چندین مراجعه کردیم گفتیم وام خودرو، وام مسکن، هربار گفتتد درصد شما پایین، تا کی بایستی این مسخره بازی ها را تحمل کرد. خیلی ها بنده شاهد بودم مراجعه کردن چندین بار وام گرفتند.
    • حمید IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام حکمت کارت را لطف کردین چند سال است دادین اما متاسفانه چیزی واریز نمیشه لطفا بفرمایید چرا ،/؟

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