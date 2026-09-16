به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، صبح چهارشنبه ،در جریان بازدید از طرح «میز خدمت» بنیاد شهید شهرستان دماوند و دیدار با خانوادههای ایثارگران اظهار کرد: حضور در محل و شنیدن مستقیم دغدغههای ایثارگران از اولویتهای بنیاد شهید در استان تهران است.
وی افزود: طرح «میز خدمت» با هدف تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و ارائه خدمات مستقیم و میدانی به آنان اجرا میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران ادامه داد: هدف از اجرای برنامههایی نظیر میز خدمت و دیدارهای چهرهبهچهره، ارائه خدمات مستقیم و میدانی به ایثارگران است.
تبیرئی تصریح کرد: تلاش میکنیم با حضور در محل، ضمن شناسایی و رفع مشکلات، اعتماد دوسویه میان بنیاد و ایثارگران را تقویت کرده و رضایتمندی آنان از فرآیند ارائه خدمات را افزایش دهیم.
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