تغذیه مصنوعی اُفت سفره های آب زیرزمینی را جبران می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قزوینی روز پنجشنبه در بازدید از طرحهای کانال 7.5 و 18.5 کيلومتر تغذيه مصنوعي تاكستان در جریان فعالیتهای انجام شده در این بخش قرار گرفت.

قزوینی در این بازدید که به همراه جمعي از معاونان و مديران شركت آب منطقه ای قزوین صورت گرفت اظهارداشت: اجرای این دو طرح مهم نقش بسیار زیادی در تغذيه مصنوعي سفره ها و جبران افت سفره هاي آب زيرزميني منطقه دارد و از كف شكني چاههاي محدوده تاکستان هم جلوگیری می کند.

وی افزود: همچنين احداث این کانالها با انتقال بخشي از آب تخصيص یافته از سد طالقان در فصل غير زراعي و همچنين انتقال سيلابهاي رودخانه هاي فصلي نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تصریح کرد: با بهره برداري از اين پروژه ها سالانه مي توان حدود 20 الي 30 ميليون متر مكعب آب مازاد شبكه آبياري و زهكشي را جهت تغذيه به سفره هاي آب زيرزميني منطقه هدايت کرد.

وي تصریح کرد: حجم عمليات اصلي اين طرح مشتمل بر 110 هزار مترمکعب خاكريزی، 832 هزار مترمکعب عمليات خاكبرداری و 11 هزار و 500 مترمکعب بتن ريزي است.

این مسئول یادآورشد: از لحاظ موقعيت مكاني این کانال در جنوب غربي استان قزوين قرار دارد و از كيلومتر 500+ 18 كانال آبرسانی شبكه آبياري قزوين در شرق روستاي آشناجين شروع مي شود و پس از طي مسيري در حدود 26 كيلومتر در نزديكي سيلوي گندم تاكستان به رودخانه ابهر رود تخليه مي شود.

توزیع اقلام آموزشی طرح دانش آموزی نجات آب «داناب» در مدارس قزوین

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین همچنین در خصوص اجرای طرح داناب گفت: به منظور فرهنگ سازی و تعریف الگوی صحیح استفاده از منابع آبی برای نسل آینده و آموزش روش های صحیح استفاده از این منابع در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و شرب اقلام فرهنگی تهیه شده مربوط به طرح داناب در اختیار دانش آموزان مقطع راهنمایی استان قزوین قرار گرفته است.

وی افزود: اقلام طرح داناب شامل جزوه های آموزشی ویژه معلمان، پوسترهای آموزشی، سی دی هایی با محتوای آموزشی، کارتها و کتابچه های آموزشی ناجیان آب است که در اختیار معلمان رابط و دانش آموزان دوره راهنمایی این استان قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین همچنین در نشست با فرمانداران شهرستان آوج، رئیس اداره منابع آب این شهرستان را معرفی کرد.

قزوینی با تشریح برنامه ها و محورهای کاری ادارات شهرستانها محسن تقوی راد را به عنوان رئیس اداره منابع آب این شهرستان معرفی کرد.

وی در مراسم معارفه اظهارداشت: راه اندازی ادارات شهرستانها در راستای اصل تمرکز زدایی و رفاه حال و تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تردد متقاضیان این شهرستان به مرکز استان جهت انجام امور اداری صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین ضمن اشاره به اولویت وظایف قانونی و جاری این شرکت خاطرنشان کرد: تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم در سرلوحه فعالیتهای کارکنان این شركت قراردارد که با رفتار خوب و حفظ کرامت انسانی و ارائه خدمات شایسته باید در حفظ و صیانت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی تلاش کنند.

وی بیان کرد: همکاران ما موظفند با رعایت کامل قانون توزیع عادلانه آب، اعمال نظارت دقیق بر اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری حفر شده تا پايان سال 1385، همکاری و مساعدت لازم را در زمینه صدور پروانه های بهره برداری انجام دهند.

در ادامه سيد عبدالله موسوي فرماندار شهرستان آوج ضمن تشکر از فعاليت هاي شرکت آب منطقه اي در تامين آب این شهرستان اظهارداشت: خدمت به مردم بالاترین عبادت است و امیدواریم مأموریتهای خود را به نحو احسن انجام دهیم.



وی ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری و اقدام لازم به منظور تجهیز اداره منابع آب این شهرستان تصریح کرد: به منظور تأمین آب و توسعه کشاورزی در این منطقه پيگيری های لازم برای جذب اعتبارات مورد نياز و اجرای پروژه هاي آبي شهرستان آوج از طريق فرمانداري صورت خواهد گرفت.

همچنین مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین از عملیات اجرایی سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی نهب و همچنین پروژه 7.5 کیلومتر و 18.5 کیلومتری کانالهای آبیاری این شرکت در شهرستان تاکستان بازدید کرد.