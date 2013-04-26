فردی محور وحدت میان نویسندگان انقلاب اسلامی بود

محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درگذشت مرحوم امیرحسین فردی بیان کرد: امیرحسین فردی انسانی بود که از جنبههای مختلفی دارای شخصیت برجسته و والایی بود به ویژه اینکه وی متخلص به اخلاق و دارای سجایای نیک اخلاقی بود که در رفتار و زندگیاش نهادینه شد.
وی ادامه داد: در زندگی وی جدای از مهربانی، سادهزیستی نیز اهمیت ویژه داشت. او تا آخر عمر در همان منزل پدریاش در نزدیکی مسجد جوادالائمه ماند و حاضر نشد منزلش را تغییر دهد. او میگفت منزلم را تغییر نمیدهم چون از مردم و مسجدجواد الائمه دور میشوم.
مومنی تاکید کرد: بخش عمدهای از فعالیت ادبی زندگی فردی به تربیت نویسندگان انقلاب گذشت و اولین رمان انقلاب به نام سیاهچمن را نیز خود او نوشت. وی در قوام یافتن ادبیات کودک و نوجوان در ایران به ویژه در سالهای قبل از انقلاب نیز نقش بسزایی داشت به ویژه در دوران رژیم پهلوی که عملا چیزی به نام ادبیات کوک و نوجوان چیزی نبود و وسعت این ادبیات در سالهای پس از انقلاب اسلامی حاصل تلاشهای وی بود.
رئیس حوزه هنری تاکید کرد: درگذشت آقای فردی برای همه ادبیات ایران خسارت بود و برای حوزه هنری خسارت مضاعف. او همیشه میگفت حوزه هنری خانه من است و سعی داشت محور وحدت میان نویسندگان و هنرمندان انقلاب اسلامی در موضوعات مختلف باشد.
این نویسنده همچنین با اشاره به جشنواره داستان انقلاب که فردی بانی و ایجادکننده آن نیز بود، اظهار کرد: جشنواره داستان انقلاب به طور قطع از صدقات جاریه آقای فردی است. همیشه در وی این نگرانی وجود داشت که داستان و رمان انقلاب به نوعی فراموش شود ولی او توانست به وسیله این جشنواره دغدغه نوشتن درباره ادبیات انقلاب را در میان نویسندگان ایجاد کند.
وی در پایان تصریح کرد: ما به آینده این جریان ادبی امیدواریم و تا جایی که من اطلاع دارم در کارهای بسیاری از نویسندگان امروز هم دغدغه نوشتن درباره داستان انقلاب پدید آمده و انشاالله راه ایشان ادامه پیدا خواهد کرد.
نظر شما