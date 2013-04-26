پیام تسلیت رئیس حوزه هنری برای درگذشت امیرحسین فردی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف؛ رئیس حوزه هنری در پیامی درگذشت امیرحسین فردی؛ رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری را تسلیت گفت.

متن مشروح این پیام به ترتیب زیر است:

بسم لله الرحمن الرحیم

«فأما الذین آمنوا و عملوالصالحات فیوفیهم أجورهم و یزیدهم من فضله». سرانجام جان شیفته و بی قرار و تن خستگی‌ناپذیر معلم مهربان ادبیات انقلاب اسلامی آرام گرفت و به دوستان شهیدش پیوست.

استاد امیرحسین فردی از مؤمنان و باورمندان صادق انقلاب اسلامی و آرمان‌هایش بود و همه عمر شریف و با بركت خود را در این راه نورانی و پر افتخار گذاشت و در تبیین و ترویج پیام آسمانی نهضت امام خمینی كبیر از هیچ كوششی دریغ نكرد. او بی شك از معماران ادبیات داستانی انقلاب و به ویژه ادبیات كودكان و نوجوانان ایران است. نخستین رمان انقلاب اسلامی را در افشای ظلم‌ها و جنایت‌های رژیم ستم شاهی او نوشت و آخرین رمان او نیز، باز در موضوع انقلاب بود.

نقش ممتاز استاد امیرحسین فردی در تأسیس و ایجاد ده‌ها جریان ماندگار و مؤثر ادبی مانند حلقه بچه های مسجد، جایزه كتاب سال شهید غنی پور و جشنواره های شعر و داستان انقلاب اسلامی، كه از فصلهای درخشان كارنامه ادبیات انقلاب اسلامی است، فراموش‌نشدنی است. از جلسات و كارگاه‌های او نویسندگان و هنرمندان نام‌آشنایی معرفی شدند كه تنی چند از آنان در جبهه‌های نبرد جاودانه گشتند و شمار دیگر از نام آوران عرصه ادب و فعالان حوزه مطبوعات و رسانه هستند.

امروز فقدان این نویسنده توانا و حقیقتا مردمی، مدیر دلسوز و دغدغه مند حوزه فرهنگ و ادب و انسان نجیب و آراسته به آداب و سجایای نیكو، برای عموم ارادتمندان وی تلخ و ناگوار و به ویژه برای همكاران و واقفان به جایگاه بی بدیلش در حوزه و ادب و هنر، مصیبتی بزرگ و غمی جانكاه است. او مؤمنی مجاهد، شخصیتی مخلص و فداكار بود كه به دور از هر ادعا و تظاهر عرصه ادب و هنر را میدان جهاد می دانست و پیوسته و خستگی ناپذیر در راه آرمان های بلند انقلاب جانفشانی می‌كرد.

او به‌حق از نمونه‌های برجسته انسان‌هایی بود كه انقلاب اسلامی و فرهنگ اهل بیت علیه‌السلام به جامعه بشری معرفی كردند. امید واثق داریم به پاس همه آن تلاش‌های مخلصانه از درگاه خداوند رحمان و رحیم پاداش مضاعف یابد و با شاگردان و دوستان شهیدش محشور شود، ان شاالله.