وزیر ارشاد درگذشت امیرحسین فردی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت امیرحسین فردی را تسلیت گفت.

متن پیام حسینی به شرح زیر است:

مردی از تبار علم و تعهد و هنر، رخت به عالم برتر کشید و با بالی شکسته و سینه‌ای خسته به عالم محاسبات پر کشید؛ که در این عالم آنچه از عملش دیدیم، خدمت بود خدمت!

فردی ! فردی فرد بود. کمتر دیدیم که کسی بر یک مسئولیت، تمام عمر خدمتی خود را سپر ی سازد و به یک میز به طول عمر نظام بسازد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مساعدت‌های او بی نیاز نبود و او هم از خدمتگزاری دریغ نمی‌نمود. دریغ که در این تفریغ، ظرف خالی حضورش در ادبیات داستانی این سرزمین پر نخواهد شد و این تفریق به جدائی از چهره‌ای خدوم و محرومیت از چشمه‌ای جوشان انجامید.

اگر ادبیات قلمداری را از دست داد این مجموعه علمداری را! امیر حسین فردی‌، بی ادعای تاثیرگذاری بود که گداری شد برای عبور از سیلاب هجمه ادبیات بی‌هویت!

خدایش رحمت کند و بر کثرت امثال او بیفزاید!