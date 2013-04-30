فریده خلعتبری، مدیر نشر شباویز در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور نیافتن این مؤسسه نشر در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب خبر داد و افزود: بخش بین‌الملل، زمانی معنا پیدا می‌کند که چند ناشر و نویسنده خارجی فعال حضور داشته باشند و به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند و نمایشگاه، بهانه‌ای باشد برای خرید و فروش کپی رایت و آشنایی ناشران باهم. اما بخش بین‌الملل نمایشگاه، این امکان را در اختیار ناشران قرار نمی‌دهد.



مدیر نشر شباویز، به هزینه‌های بالای حضور در این بخش اشاره و بیان کرد: هیچ ناشر و نویسنده خارجی در این بخش شرکت نکرده؛ حاضران در این بخش یا کارمندان سفارتخانه‌ها هستند یا نمایندگان ایرانی ناشران خارجی. حالا چرا بهای حضور در این بخش گران است نمی‌دانم؟ امسال، شباویز نتوانست هزینه اجاره غرفه در بخش بین‌الملل را بپردازد.



خلعتبری با اشاره به مشکلات بخش کودک و نوجوان نمایشگاه کتاب گفت: چند سال است که نمایشگاه کتاب در مصلی برگزار می‌شود؛ تمام این سال‌ها ناشران کودک در چادر بوده‌اند و مشکلات مشابه و عدیده‌ای داشته‌اند؛ از جمله این‌که میله‌ها زنگ‌زده و کثیف است و یک موکت خاکستری و پاره پهن شده و گوشه‌ها انباشته از خاک است؛ حالا شما بگویید این غرفه چطور می‌تواند بچه‌ها را جذب کند؟ اعتراض هم فایده‌ای ندارد چون گوش شنوایی نیست.



یادآور می‌شود، شباویز با 65 اثر که 12 عنوان آن تازه است در بیست‌ و ششمین نمایشگاه کتاب شرکت می‌کند. این 12 عنوان تازه داستان برای خردسالان و کودکان است که از آن جمله می‌توان به «یک قول کلاغی، یک قول موشی» از فاطمه مشهدی رستم،« پرنده گیج» کامبیز کاکاوند، «روز شکار» و «قصه‌های غار» از مرجان کشاورزی آزاد اشاره کرد.