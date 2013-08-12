فریده خلعتبری، مدیر نشر شباویز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما با 150 عنوان کتاب که 15 عنوان آن تازه است، در نمایشگاه فرانکفورت شرکت می‌کنیم. پیش‌بینی من این است که از کارهای شباویز استقبال خوبی به عمل بیاید. به هر حال ناشران خارجی و برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب فرانکفورت با شباویز و آثارش آشنا هستند و برخلاف برگزارکنندگان جشنواره‌های داخلی، درگیر حسادت‌ها و باندبازی‌ها نیستند.

مدیر نشر شباویز در ادامه گفته‌های خود مبنی بر سلیقه‌ای رفتار کردن جشنواره‌های داخلی گفت: یکی از ایراداتی که بر شباویز مطرح می‌کنند، این است که کتاب‌های این ناشر، خارجی‌پسند است و با معیارهای داخلی هماهنگ نیست؛ در صورتی که من کتاب را برای بچه‌های ایرانی تولید می‌کنم، اما وقتی در نمایشگاه‌های خارجی حضور می‌یابم، فروش تولیدات خود به ناشران خارجی را هم درنظر می‌گیرم؛ به عبارتی من باید پسند ناشر خارجی را هم که بر پایه شناخت جامعه فرهنگی او استوار است، در نظر بگیرم.

خلعتبری، معیارهای هر جشنواره را متفاوت با دیگری دانست و افزود: ممکن است کتابی، جایزه بلگراد را از آن خود کند و به کاتالوگ بولونیا راه یابد؛ این دو باهم تفاوت دارند؛ جایزه نوما متفاوت با بلگراد و بولونیا و براتیسلاواست. پس این انتقاد هم وارد نیست که بعضی ناشران داخلی یا حتی متولیان فرهنگی مطرح می‌کنند که فلان ناشر معیار جشنواره‌ها را دریافته و براساس آن رفتار می‌کند. وقتی یک کتاب در چند جشنواره بین‌المللی مطرح می‌شود، یعنی به لحاظ متن، تصریرگری و به طورکل کتاب‌آرایی، استانداردهایی را رعایت کرده است.

او نو و خلاقه بودن یک اثر را مهم‌ترین شرط برای ورود به بازار جهانی دانست و افزود: یکی از اصلی‌ترین شرایط، نو و خلاقه بودن آثار است؛ به این معنی که هم نویسنده داستان تازه‌ای پدید آورده باشد و هم تصویرگر، نواندیش و خوشفکر باشد، اما افسوس که در ایران، مسئولان وزارت ارشاد و آموزش و پرورش تنها از چند ناشر خاص، که ناشران دولتی هستند، کتاب می‌خرند و به بچه‌ها این امکان را نمی‌دهند تا با آثاری آشنا شوند که دنیا به آن توجه کرده است.



خلعتبری در پاسخ به اینکه آیا منظور از آثار نو و خلاقه، کتاب‌های شباویز است که بعضی کارشناسان معتقدند با کودک و نوجوان ایرانی ارتباط برقرار نمی‌کند، به ویژه به لحاظ تصویر گفت: بچه‌های ما در هوش و استعداد، کم از کودکان چین و ژاپن و کره و آمریکا نیستند، پس چگونه است که آنها با کتاب‌های شباویز ارتباط برقرار می‌کنند و بچه‌های باهوش ایرانی نه؟ جز این است که به کودک و نوجوان ایرانی، در همه این سال‌ها خوراک فرهنگی واحدی خوراده شده؟ او در تمام این سال‌ها، تصاویر مشخصی را از چند ناشر محدود دیده است، در صورتی که باید خط و مرزها از میان برداشته و به منفعت ملی بیش از سود شخصی اهمیت داده شود.

مدیر نشر شباویز به مراحل اجرایی صادرات کتاب اشاره و بیان کرد: اگرچه امروز فضاهای مجازی بسیاری وجود دارد، اما دو ناشر در نخستین قدم باید با یکدیگر گفتگو کنند و پسند یکدیگر را بدانند؛ آن‌گاه کتاب‌های مورد نظر را ترجمه و برای یکدیگر ارسال کنند. پس از آن، بحث‌های اساسی دیگری پیش می‌آید. برای نمونه آنچه برای ناشران خارجی اهمیت دارد، این است که بدانند نویسنده اثر، چه ویژگی‌هایی دارد، چه کار کرده، جهان‌بینی‌اش چگونه است؛ همچنان که از تصویرگر هم می‌خواهند تا پیشگفتاری بنویسد و بگوید هنگام خلق اثر، چه ذهنیتی داشته و چگونه به این تفکر رسیده است.



شباویز با 150 عنوان کتاب که خلاصه‌ای از آن به انگلیسی ترجمه شده در نمایشگاه فرانکفورت شرکت می‌کند.