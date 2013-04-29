وقوع 2 انفجار در کربلا/زخمی شدن 6 نفر در انفجار جنوب بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه الوفاء در استان کربلای معلی منفجر شد. این انفجار مرکز پلیس در منطقه را هدف قرار داده بود. همچنین یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه صنعتی استان کربلا که استانداری کربلا را هدف قرار داده بود منفجر شد.
از تلفات این انفجارهای اطلاعی در دست نیست. عراق امروز نیز همچون روزهای گذشته شاهد ناامنی در مناطق مختلف بوده است.
سومریه نیوز نیز گزارش داد که 6 غیر نظامی بر اثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه المحمودیه واقع در جنوب بغداد زخمی شدند.
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