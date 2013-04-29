رسانه ها به صورت قانونی زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی ظهر دوشنبه در جمع اعضای کمیته انتخابات شهرستان ساری اشاره به راه اندازی سریع انواع سایتها و کاربرد فضای مجازی به ویژه در بنن نسل جوان و تحصیلکرده اظهار داشت: دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باید نسبت به رصد دائمی رسانه ها اقدام کرده و در مواقع لازم با همکاری قوه قضائیه نسبت به دعوت از مسئولان سایتها و تذکر لازم اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه اصحاب مطبوعات در چارچوب قانون برای ایجاد شور و نشاط و حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند گفت: اصحاب مطبوعات باید به شیوه قانونی برای ایجاد شور و نشاط و حضور حداکثری مردم در انتخابات در سال حماسه سیاسی برنامه ریزی کنند.
واحدی گفت: رسانه ها از سیاه نمایی و تخریب کاندیداها جداً خودداری کنند.
فرماندار ساری گفت: در تبلیغات انتخاباتی استفاده از اماکن عمومی و دولتی غیر قانونی بوده و در صورت گزارش با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
شهرستان ساری، مرکز مازندران داری 500 هزار نفر جمعیت است.
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