اجرای روکش آسفالت در سه مسیر اصلی بوشهر به پایان رسید

به گزار خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بهسازی و ارتقای کیفیت معابر شهری اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت عبور و مرور، افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت معابر، عملیات اجرای روکش آسفالت در سه مسیر اصلی منطقه یک بوشهر با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این عملیات در مسیر نخست از ابتدای خیابان باغ زهرا، خیابان طالقانی تا سه‌راهی بولوار صدرا، در مسیر دوم از ابتدای سه‌راه گمرک تا انتهای میدان آتش‌نشان و در مسیر سوم در خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان بلادی تا سه‌راه انقلاب اجرا شده است.

شهردار بوشهر با بیان اینکه در این پروژه مجموعاً ۴۵ هزار و ۹۰۰ مترمربع عملیات تراش و روکش آسفالت انجام شده است، گفت: برای اجرای این پروژه مبلغی در حدود ١٧٩میلیارد ریال هزینه شده که با نظارت مدیریت منطقه یک شهرداری بوشهر در مدت دو ماه انجام شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: بهسازی و نوسازی معابر از برنامه‌های مهم مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم با اجرای پروژه‌های عمرانی هدفمند، کیفیت معابر، ایمنی تردد و رضایتمندی شهروندان را ارتقا دهیم.