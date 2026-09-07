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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷

اجرای روکش آسفالت در سه مسیر اصلی بوشهر به پایان رسید

اجرای روکش آسفالت در سه مسیر اصلی بوشهر به پایان رسید

بوشهر- شهردار بوشهر از پایان عملیات تراش و روکش آسفالت در سه مسیر اصلی منطقه یک این شهر با اجرای ۴۵ هزار و ۹۰۰ مترمربع عملیات آسفالت خبر داد.

به گزار خبرنگار مهر، حسین حیدری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بهسازی و ارتقای کیفیت معابر شهری اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت عبور و مرور، افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت معابر، عملیات اجرای روکش آسفالت در سه مسیر اصلی منطقه یک بوشهر با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: این عملیات در مسیر نخست از ابتدای خیابان باغ زهرا، خیابان طالقانی تا سه‌راهی بولوار صدرا، در مسیر دوم از ابتدای سه‌راه گمرک تا انتهای میدان آتش‌نشان و در مسیر سوم در خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان بلادی تا سه‌راه انقلاب اجرا شده است.

شهردار بوشهر با بیان اینکه در این پروژه مجموعاً ۴۵ هزار و ۹۰۰ مترمربع عملیات تراش و روکش آسفالت انجام شده است، گفت: برای اجرای این پروژه مبلغی در حدود ١٧٩میلیارد ریال هزینه شده که با نظارت مدیریت منطقه یک شهرداری بوشهر در مدت دو ماه انجام شده است.

حیدری خاطرنشان کرد: بهسازی و نوسازی معابر از برنامه‌های مهم مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم با اجرای پروژه‌های عمرانی هدفمند، کیفیت معابر، ایمنی تردد و رضایتمندی شهروندان را ارتقا دهیم.

کد مطلب 6940216

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    نظرات

    • عباس IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      روشنایی خیابان ها چه جناب شهردار ؟؟؟ بقیه خیابان ها چه که آسفالت های اونها نابوده چه؟ شهر بوشهر دیگه مثل قبل کوچک نیست که چهارتا خیابان رو درست کنید و بقیه بماند به امان خدا!!!

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