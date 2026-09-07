به گزارش خبرگزاری مهر، ایلیا اسپینو دِ ماروتا، مدیر سازمان کانال پاناما هشدار داد که ادامه کمبود آب ممکن است این کانال را مجبور کند محدودیتهای بیشتری برای عبور کشتیها اعمال کند.
او در گفتوگو با فایننشال تایمز گفت: تعداد عبور روزانه کشتیها از کانال پاناما ممکن است از ۳۲ فروند به ۲۷ فروند کاهش یابد. به گفته او، دو طرح اصلی این کانال شامل ساخت یک مخزن آب با هزینه ۱.۶ میلیارد دلار و احداث خط لوله انتقال گاز نیز ممکن است با خطر مواجه شوند.
اسپینو دِ ماروتا توضیح داد که خشکسالیهای ناشی از تغییرات اقلیمی باعث شده کانال تقریباً هر سه سال یکبار با کمبود آب روبهرو شود. در سال ۲۰۲۳ نیز بهدلیل همین مشکل، تعداد کشتیهای عبوری موقتاً به پایینترین سطح تاریخی خود یعنی ۲۲ فروند در روز کاهش یافت.
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